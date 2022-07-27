快訊

新竹代理市長向味全龍致歉 照片掀網議：球員集體臭臉

確診新冠合併中暑讓他高燒44度 醫師曝如何在炎夏辨別2疾病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年賺的賠光光？勞動基金上半年恐虧4千億 網友嘆「很多退休金都走了」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
勞動基金截至今年五月底，已累計虧損2,311.1億元，加上台股6月份大跌，預估上半年勞動基金虧損恐超過4000億元。示意圖。聯合報系資料照片
勞動基金截至今年五月底，已累計虧損2,311.1億元，加上台股6月份大跌，預估上半年勞動基金虧損恐超過4000億元。示意圖。聯合報系資料照片

image source：flickr Chi-Hung Lin

文／陳盈蓉

勞動基金截至今年五月底，已累計虧損2,311.1億元，加上台股6月份大跌，預估上半年勞動基金虧損恐超過4000億元。

勞動基金近半年網路聲量　創4波高峰討論

勞動基金運用局將在8月1日公布今年上半年績效，由於全球主要金融市場大幅震盪，勞動基金上半年虧損恐擴大至近4,000億元，創下勞動基金運用局自2014年2月成立以來，第二慘的虧損金額紀錄。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「勞動基金」（時間：2022/01/27 - 2022/07/25）近半年網路聲量，共有15,099筆，可以看到一共有4個高峰點，第一波高峰是二月宣布勞動基金大賺4511億元，新制每戶勞工平均可分紅2.3萬元，接下來的高峰都是虧損消息。

勞動基金近半年網路聲量　創4波高峰討論

勞動基金著眼長期獲利　下半年是U型走勢

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，台股6月跌幅達11.8％，跌幅之深，超乎預期，進而拖累勞動基金績效，不過下半年可以喘口氣，但也不可能大幅回升，預計下半年是「U」型走勢，不太能像之前呈現「打勾勾」V型反轉向上。

劉麗茹進一步說明，今年因為俄烏戰爭、高通膨、主要國家接續升息等衝擊影響，股票及債券市場均大幅下跌，上半年非常辛苦，很難熬，不過勞動基金著眼於長期獲利，整體勞動基金近十年多（2012年至2022年5月）平均報酬率為4.82%，近五年（2017至2022年5月）平均報酬率則為5.38%，未來也會視市場變化調整佈局，以維持基金長期穩健收益。

image source：google map 謝小証

虧損消息網友不買單：很多退休金都走了

此虧損消息一出，PTT Stock版網友紛紛表示：「都在半導體，怎能不賠錢」、「U行反轉，真敢講」、「賺錢的時候政府狂吹，賠錢的時候墊墊」、「賺錢作圖，賠錢惦惦，哪來的新散戶」、「唉，我的退休金」、「賠錢的時候都惦惦有夠好笑」、「拿大家的退休金去賭博，真是了不起」、「很多退休金都走了」、「你各位勞工，做到進棺材吧」、「你各位勞工，都是被動的GG股東」。

虧損消息網友不買單：很多退休金都走了
image source：PTT

延伸閱讀

新紓困措施來了！勞保、就保、勞退可緩繳半年　7/11開始申請

勞保年金調升！可多領多少？何時入帳細節一次看

確診勞工居家可申請補助！544件有「這些原因」不給過

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月27日至2022年07月25日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『勞動基金』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

退休金

延伸閱讀

影／ F1動力Mercedes-AMG One超跑載你跑賽道！體驗第一視角的快感

《來吧！營業中》拆夥聲量破千！關注更勝Netflix影集　2節目卡司曝光竟有「金鐘主持」

買房重度裝潢真的好看嗎？ 網笑：台式裝潢就是滿滿系統櫃

露營到底夯什麼？3原因讓你9453超享受 「豪華」登熱門關鍵字

相關新聞

台灣2025年將進入超高齡社會 以房養老與留房養老差在哪？

台灣將在2025年進入超高齡社會，加上少子化趨勢，衍生出退休後的安老費用與看護需求等議題。

去年賺的賠光光？勞動基金上半年恐虧4千億 網友嘆「很多退休金都走了」

勞動基金截至今年五月底，已累計虧損2,311.1億元，加上台股6月份大跌，預估上半年勞動基金虧損恐超過4000億元。創下勞動基金運用局自2014年2月成立以來，第二慘的虧損金額紀錄。

裴偉遭NCC約詢 鏡電視上架有線電視又有變數？

鏡電視經營權之爭雖已落幕，但NCC（國家通訊傳播委員會）的行政調查仍持續進行。NCC昨（26）日約詢鏡電視首任董事長裴偉到會說明，釐清先前屢遭檢舉等相關爭議，裴偉對此不證實也無回應，NCC則說不方便透露。

全台最大地主國產署自身「房事」4度流標 該如何解套？

財政部國有財產署管理全台近22萬公頃的國有非公用土地，身為全台最大地主，近來卻為「房事」所苦。地處北市光復南路精華地段的國產署，為改建自家老舊辦公廳舍，去年起多次招標，卻始終乏人問津，7月19日又因沒有廠商投標，已是四度流標，且此案為中央政府首宗危老改建指標案，意義更是不同。

丁學文專欄／面對通膨惡化 Fed與全球央行請「多點專業少政治」

7月13日，美國勞工部公布，6月份消費者物價指數（CPI）年增率飆上9.1%，比5月的8.6%大幅上揚，且為1981年11月來最高水準。愈來愈多人在關注美國聯準會（Fed）在27日的會議上會不會大幅升息4碼（1碼是0.25個百分點）？ 一周前，7月20日，國際能源總署（IEA）署長Fatih Birol發出警告，沒有俄羅斯天然氣，歐洲不管多努力，恐怕都撐不過今年冬天的能源危機，

鮮乳漲價潮 一波接一波

食衣住行樣樣漲，與民生物資息息相關的鮮乳也要漲價了。光泉鮮乳今（27）日起在超商價格將調漲。已有業者透露，下一波包括光泉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。