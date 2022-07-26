全國技能競賽下週登場 中彰投分署138位選手誓師奪金

國內規模最大的青少年技能賽事-第52屆全國技能競賽，將於7月31日到8月7日登場，勞動力發展署中彰投分署為鼓舞代表分署出征的36職類共138位選手，特別在今(25)日辦理選手誓師大會。

選手們手持比賽職類手牌，與現場加油團互動擊掌入場，個個鬥志高昂，展現出奪牌的企圖心，分署長劉邦棟為選手授旗，並勉勵選手發揮實力全力以赴，為個人及分署爭取最高榮譽。

劉邦棟勉勵選手們，能夠進入全國賽的選手都是了不起的菁英，然而比賽總是有輸有贏，各職類金牌只有一面，在人生的道路上，寧可光明磊落的輸，也不要不擇手段的贏，勇於接受挑戰，享受比賽的過程。

此次選手誓師代表，由今年奪下中區分區賽工業機械職類金牌的劉邦曆擔任。劉邦曆在國中時即對樂高積木、仿真機器人很有興趣，也曾出國參加相關競賽，國三時在師長的推薦下選擇就讀中彰投分署與台中高工合作開辦產學訓合作訓練「精密機械班」，高二來到中彰投分署接受一年的技能訓練，也以成為技能競賽選手為目標，努力練習通過內部選拔。

而他所參賽的工業機械職類，比賽項目所需技術層面廣泛，涵蓋加工、銲接、氣壓迴路、電氣整合組裝設計等技術。

劉邦曆感謝中彰投分署為他量身打造培訓計畫，由不同專長的訓練師共同投入指導，面對即將到來的全國賽，他也每日苦練12小時，希望能再次突破自我，在全國賽中奪冠。