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傳台電員工限開冷氣熱昏暈倒 台電澄清回應

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
圖為台電大寮訓練所。示意圖／記者劉學聖攝影
圖為台電大寮訓練所。示意圖／記者劉學聖攝影

外傳台電單位限制空調使用時段，台電說明，台電對內僅建議將空調設定在攝氏26度C到28度C之間的合適溫度，並無規定空調的使用時段，相關媒體報導內容並非事實。另外，也有民眾反映工作停電造成不便，台電指出，計畫性工作停電是電力改善工程或公共工程、新用戶新增設備必要工作，希望民眾多體諒。

台電指出，有媒體報導指稱台電北南區處有同仁受熱昏倒，經查7月25日該單位一名同仁因個人健康因素，於當日上午8時參加會議時有身體不適情形，送護理室休息後已無大礙。該單位空調均於上班時間便已開啟，且溫度設定在28度，與該名同仁身體症狀並無關連。

台電進一步指出，台電北南區營業處因辦公大樓屋齡已高，中央空調冷氣為老舊型號，導致部分辦公室有冷房效果不佳情形。對此，區處已檢討評估改善同仁日常辦公環境，報導提及部分同仁反映辦公場所過於悶熱，台電也將滾動檢討改善。

另外，針對民眾反映工作停電造成不便，台電表示，為維護民眾用電品質而進行電力改善工程，或因新用戶申請用電及政府公共工程新增電力設備，都有需要排定的計畫性工作停電。台電說明，工作停電都會事先通知，且為降低對民眾生活的影響，台電一定努力以最快速度完成工程恢復供電，盼民眾能多予體諒。

台電補充，台電實施計畫性工作停電前，會將工作範圍、施工時間及工程概述，以停電通知單的形式，個別投遞至用戶個別信箱及張貼於公寓門口或遞交大樓管理員，並同時將資訊上傳至區營業處對外網頁供查詢。

台電強調，只要工程提前完工，就會儘速恢復供電，以今(26)日南投縣埔里鎮上午8時30分為改善民眾用電品質為例，台電實施工作性停電進行線路檢修，預計下午5點前完成，而透過加速工程進度，於中午12時左右便已送電，將影響降至最低。

台電 停電 冷氣

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