史上第一！編赤字預算、增資 經濟部「雙管齊下」救台電

台電因國際燃料成本高漲，今年負債恐超過上千億元，而明年預估國際油價仍高空盤旋，台電面臨破產壓力。對此，經濟部首度在明年度預算「雙管齊下」，同步編列台電赤字預算，且針對台電穩定供電計畫增資，確保台電後續營運。

台電資產為2.2兆元，負債為1.9兆元，負債比率逼進87.1%，短期內不會出現「資不抵債」。台電資本額為3,300億元，截至5月累積虧損已達1,057億元，也就是說台電累計虧損超過2,243億元，就因累積虧損超過資本額而破產。

然而，台電預估2023年國際油價仍舊不樂觀，很難一口氣回跌到2020、2021年水準，若油價維持在80美元至100美元，明年恐真的瀕臨破產。

身為台電大股東，經濟部選擇為台電同時打上「止血針」及「強心針」，首次在2023年度預算編列赤字預算，再針對台電3,000億元穩定供電計畫再爭取上千億元加碼投資。

官員解釋，台電面臨今年國際燃料成本史無前例上漲，甚至出現破產危機；政府編列預算時以「國庫增資」科目針對穩定供電中的電網改善及電源開發增資，提升台電資本額水位，避免台電因累計虧損過高而宣告破產。

然而，政府增資台電將會稀釋掉原本持股股東權益，雖然94.04%股東為經濟部，但仍有包括台灣銀行、第一銀行等五大行庫及民眾持股；因此待預算通過後，仍須經過董事會、股東會同意才可進行增資。

台電認為，董事會因為參與公司治理，因此應同意增資計畫；而該案勢必要召開股東大會，也一定會面臨小股東反彈，甚至可能須走入投票，但也希望可以理解，雖然股東股權會被稀釋，但「兩害相權取其輕」，因為台電維持不下去會更不利。

除了增資，經濟部也預期中油跟台電在2023年恐會出現虧損，因此均有編列赤字預算，其中因中油仍有部分事業有盈餘，台電則是事業虧損較大，因此按預算邏輯是以台電赤字編列較多。

經濟部官員強調，今年燃料成本大幅提升下，像是法國、日本等國家都有針對油價、電價提供補助，就是為了確保不因能源價格成本波動牽動物價及國營事業營運，「這樣非常時期下就須用一些非常手段因應」，確保國家能源穩定。

政府未按預算往例，全數編列赤字預算，選擇較「迂迴」幫台電填平財務缺口，恐遭質疑「挖東牆補西牆」。對此，官員解釋，編列赤字預算除會影響員工隔年獎金、違背《電業法》中的合理利潤要求外，透過穩定供電計畫為台電增資具有公益性，比較能「師出有名」。

官員解釋，依照往例國營事業編列赤字預算，相當於提前預估公司隔年不會賺錢，若後年再編列年終獎金經常會被詬病，不編獎金也打擊到員工士氣，屬於下下策。

然而，經濟部明年仍有針對台電、中油編列赤字預算，是否等同2024年兩公司全無獎金？官員解釋，這須看是否有機會賺得比預估虧損多，又有多少是政策因素虧損，交由國營會「經營績效獎金審議會」定奪。

而台電不宜直接編列赤字預算第二個原因在於《電業法》及公用售電業電價費率計算公式有要求3%至5%的投資報酬率，台電按電價公式根本不該有虧損。

但實際情況是，台電常常為了配合紓困、物價穩定「凍漲」電價，雖然過往台電出現赤字時，可透過「電價穩定基金」回歸合理利潤，但今年虧損幅度已遠超過基金水位；若此時政府編大筆預算補救台電，恐成為在野黨批評政府強控電價、能源政策的軟肋。

最後，政府針對攸關國民用電安全的穩定供電計畫提增資公益性較高，也藉此幫助販售天然氣給台電的中油；知情人士也指出，將預算編在穩定供電，如果遇上在野黨想刪除預算，也較容易在政治攻防進行辯護。