辦公室耗電五大雷區 不可不知

經濟部的電價調漲方案7月初正式上路，電價平均漲幅8.4%，其中，高壓及特高壓的產業用電大戶漲幅高達15%。相較於資源眾多的大型企業，中小企業的資源與人力相對有限，不僅難以自主推動節能減碳措施，更少有專責的能源管理人員進行能源使用效率的改善。

Epson早於2010年便引進日本信州節能巡邏隊的專業知識，偕同中華民國企業永續發展協會（BCSD Taiwan）成立「台灣節能巡邏隊」，免費為企業提供節能健檢服務。

中華民國企業永續發展協會秘書長暨台灣節能巡邏隊隊長莫冬立表示，根據經驗，近九成的巡檢中，台灣節能巡邏隊的建議能為企業帶來約13-17%的節能效益，中期的規劃則像是添購小型設備等（如：變頻壓縮機）來進行改善，長期規劃則如主機汰換，以及逐步建立企業能源監控系統，讓能源改善以長期的方式來進行維運。

節能巡邏隊指出，易被忽略的五大吃電怪獸透過「節能健檢」打造綠色辦公室在台灣節能巡邏隊的巡檢過程中，發現辦公室最大的問題多來自過量設計。多數企業在規劃初期，為了避免規劃不足，容易選擇放大設計及需求，而非針對辦公室運行量能進行計算。

分析台灣辦公大樓電能負載，可以發現空調、照明、事務機、插座、飲水機等五大項目是最容易被忽略的耗電設備。以照明設備來說，若沒有因應使用時間調整，相當於會持續消耗能源一整天；在飲水機設備上，若無溫度控制機制，待機與反覆加熱的過程亦會造成能源的浪費；而常見的事務機設備，若選用不同技術的產品，運作時的耗電量差異長期累積下來也相當驚人。秘書長莫冬立分享，面對辦公室常見的耗電設備，可將改善方案聚焦在調整設備的運轉時間，以及置換節能環保產品。

以台灣一家每年用電20萬度企業為例，若能有效調整空調、照明、事務機等設備的使用方式，一年約可減少10～15％的用電量，以一度電3.5元換算，一年至少能減少7萬元的電費支出。