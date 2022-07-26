Q2全球創投投資量創六季新低 獨角獸地位岌岌可危

KPMG安侯建業今(26)日發佈最新一季《創投脈動：全球創業投資分析》報告，重點介紹創投投資在全球和主要區域市場面臨的機遇和挑戰以及投資趨勢。

最新一期的報告顯示，2022年第二季新創企業在8,421筆融資交易案件中共募集了1,208億美元。2022年第二季度全球風險投資總量為過去六個季度創新低。持續不斷的俄烏衝突、高通膨和利率上升等環境因素，使得資本市場不確定性看不到盡頭，預計2022年第三季度風險投資可能會維持一定程度疲弱。

大環境不確定因素下，美國創投相對表現亮眼，本季度完成三筆超過十億美元融資案 （Epic Games - 20億美元、SpaceX - 17億美元、GoPuff - 15億美元）；歐洲地區多數獨立區域的創投投資量都出現下降現象，儘管如此，歐洲地區仍觀察到許多國家有相對大型融資案件，例如：德國（Trade Republic - 11.5億美元）、瑞士（Climeworks - 6.5億美元）、英國（SumUp - 6.267億美元）、克羅地亞（RimacAutomobili - 5.287億美元）和意大利（Scalapay - 5.24億美元；Habacus - 3.3億美元）；亞洲地區，連續第二個季度創投投資量下降，主要是受到中國投資持續疲弱和相對小規模的融資案件；總部位於印度的Dailyhun是本季度亞洲最大的融資案件（8.05億美元），其次是總部位於中國的新創CanSemi（6.718 億美元）、香港新創 BavariNatural Environment（6.3 億美元）和總部位於印尼的新創Xendit（3 億美元）。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示，由於高科技公司在資本市場表現不佳以及新創企業估值下調，IPO活動在2022年第二季度全面停滯；隨著估值下調現象，現金的保存很快的成為新創企業的首要任務，雖然市場上仍然存在合理的「乾火藥 (Dry Powder)」，然而，創投趨向更加保守且執行投資決策時會優先考量標的公司的獲利能力。

2022年第二季度，全球有97家新獨角獸誕生，其中金融科技企業佔三分之一以上。

美洲獨角獸數量佔全球一半以上，歐洲有18家新獨角獸，亞洲有17家新獨角獸；然而，新創企業估值下調現象，將可能使新誕生獨角獸在下一輪融資失去其獨角獸地位。

除了供應鏈、物流配送、網絡安全和替代能源領域之外，金融科技仍將是全球多個地區的重要投資領域；有鑑於通貨膨脹和利率上升現象，使得消費者導向的業務內容不在吸引創投目光，創投更偏向支持及投資B2B解決方案。

黃海寧表示，進入2022年第三季，有鑑於多起地緣政治和宏觀經濟不確定性，IPO活動預計會持續低迷，新創企業可能會繼續面臨估值下調壓力，進而導致全球創投投資數量減少；此外，創投也會加強盡職調查，使得許多地區的投資案件將需要更長評估時間方能完成。伴隨著投資者尋求併購標的，新創企業也欲透過不同行業間併購以提高市場地位，併購活動將可能出現增加趨勢。

在本季報告中，KPMG研究了本季度創投市場發展情形，並探討各種全球及區域趨勢，其中的亮點包含：

10億美元以上大型案件僅限於美國地區

2022年第二季度，美洲、歐洲和亞洲地區創投投資數量和金額均有下降情形。大環境條件下，美國創投表現出最好的成果，得益於三筆超過10億美元的融資案件：Epic Games - 20億美元、SpaceX - 17億美元、GoPuff - 15億美元。美國以外最大的融資案件依序為：德國新創Trade Republic 11.5億美元融資、據點在印度的新創Dailyhunt融資8.05億美元、阿拉伯聯合酋長國新創 Kitopiin融資7.14億美元以及據點在瑞士的新創Climeworks融資 6.5 億美元。

多家全球創投要求投資組合新創企業專注於保留現金以渡過難關

相比六個月前的估值，本季度一些業績良好的私營企業出現估值下調現象，而此現象與全球許多上市科技公司所遇到的狀況相呼應；因此，多家全球創投公司要求投資組合新創企業收緊資金，並在招聘計劃上需嚴格挑選及安排合理員工人力，以度過當前的不確定性，許多創投和新創企業皆認同現金保存是必要方案，如此可以避免估值下調，並可延緩融資直到市場不確定性逐漸消弭。

高獲利模式及俄烏衝突相關領域成為優先關注方向，特別是供應鍊和自動化持續受到關注

創投投資將會變得更加謹慎，重點關注擁有堅實獲利模式的新創企業，以及在當前俄烏衝突下仍持續獲利的各行各業新創企業。

由於企業仍持續面臨供應鏈與運送相關挑戰，因此提供對供應鏈和物流配送相關解決方案的新創持續吸引高度關注；此外，創投也對自駕車持續保有高度興趣，應用範圍從長途運輸到倉庫、農場等，或者是製造場域及設施的自駕車應用，無人機技術也持續受到創投的高度關注。

能源價格的飆升推動了對替代能源的關注

2022年第二季度投資者對替代能源、能源存儲和能源移動性的關注持續升高，起因於世界許多地區的能源價格飛漲以及對能源需求的日益擔憂，電動汽車和電池仍然是本季度投資的主要焦點，氫基技術（hydrogen-based technology）相關領域也獲得許多關注；預期未來幾個季度，其他能源或能源解決方案仍將會吸引創投的注意力，例如：歐洲開發小型核電站。

資本市場表現不佳使全球IPO停滯，但未來幾個季度仍有機會看到SPAC出場

對比兩年IPO活動的蓬勃發展，此榮景在上述原因下已不復存在，現今全球IPO活動低迷，特別是在美國市場，在歐洲和亞洲地區也觀察到相同現象；由於許多上市科技企業估值大幅下跌，使得原本考慮IPO的新創企業已推遲這項出場計畫。儘管2022年全球SPAC已回歸平靜，但仍有許多已掛牌的SPAC正在尋找併購標的，尤其是在美國市場，許多SPAC的併購期限即將在未來12個月內到期，若市場環境有改善跡象，將有可能推動未來幾個季度新創企業出場活動。

估值正好10億美元獨角獸地位岌岌可危

2022年第二季度，全球有 97 家新獨角獸誕生，其中金融科技企業佔三分之一以上。美洲獨角獸數量佔全球一半以上，其中在拉丁美洲有三家獨角獸（巴西新創Unico 、Stark Bank以及厄瓜多爾新創Kushki），其餘都是美國新創。歐洲有18 家新獨角獸，並來自8個不同的國家（英國、德國、芬蘭、瑞典、挪威、荷蘭、瑞士、以色列），反映出歐洲創投市場的地域多樣性。亞洲新獨角獸也出現相當大的地理分佈，17家新獨角獸來自七個不同地區。雖然本季度獨角獸穩定誕生，但令人擔憂的是，低估值的融資活動可能會導致估值介於10億美元邊緣的獨角獸失去地位；預估這類的獨角獸可能會考慮向投資者做出重大讓步，以保持其獨角獸地位。