雍青龍致力促進台歐經貿關係 獲頒經濟專業獎章

經濟部部長王美花今（26）日上午頒贈經濟專業獎章予歐洲經貿辦事處（EETO）經貿組組長雍青龍（Mr. Thomas JÜRGENSEN），以表彰其在台任職期間，推動台歐盟經貿交流合作，以及促進雙邊投資的卓越貢獻。

王美花在典禮中表示，感謝雍青龍任內積極推動台歐盟經貿合作，是台歐之間最好的橋樑。雍青龍長期與經濟部及相關單位密切合作，促成台歐盟各層面深入交流，獲致許多重大成就，使雙邊經貿關係更為緊密。

王美花表示，在雍青龍的推動下，經濟部與歐洲經貿辦事處共同推動各項雙邊投資與產業合作，如連續2年共同舉辦「投資歐盟論壇」，協助我商掌握布局歐洲的潛在商機，雍青龍也促成經濟部與歐洲經貿辦事處成立台歐盟離岸風電小組，透過這個平台與歐方進行對話。

雍青龍致詞時表示，自他2017年到任以來至2021年，台歐盟貨品及服務貿易總額已達730億歐元，歐盟在台投資也增加37.3%。更重要的，雙方交流與對話層級也有所提升，如今年6月召開台歐盟經貿對話會議，首度提升至經濟部部長及歐盟貿易總署總署長層級，對話議題也擴展至雙方共同關切的項目，以及上周歐洲議會副議長訪問台灣等。

經濟部高度肯定雍青龍擔任歐洲經貿辦事處經貿組組長期間的卓越貢獻，今日頒贈典禮，國內各相關政府單位主管、業界代表及歐洲駐台代表到場觀禮，場面隆重溫馨。