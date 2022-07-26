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明年度總預算審核會議今登場 預估可達2.7兆元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長蘇貞昌今（26）日下午將主持明年度中央政府總預算案審核會議，據了解明年度的總預算歲出面將達2.7兆元，比起今年的2兆2,511億元還多，漲幅可逾20%，歲入則逾2.5兆元，成長逾1成，可能將編列赤字預算。

今（111）年度立法院通過法定預算，歲入2兆2,670億元，歲出為2兆2,511億元，至於明年度的法定預算到底會有多少，又將如何編列細項都還是要等到今日的中央政府總預算案審核會議過後才會明朗。

據知情人士指出，目前的數字都還是有變數，因為程序上必須要先由各部會提出預算案後，最後由行政院長這邊決定，若是沒有意見才會報到行政院會通過，在此之前都還有變數。

不過，其中也有一案是有關勞保基金撥補相關的案子，據悉，勞動基金今年撥補了300億元填補缺口，但入不敷出的狀況還在，勞動部也在明年的預算上要求希望可以撥補更多，並且已積極向行政院表達。

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