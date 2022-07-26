雍青龍致力促進台歐經貿關係 獲頒經濟專業獎章

經濟部長王美花今（26）日上午頒贈經濟專業獎章予歐洲經貿辦事處（EETO）經貿組組長雍青龍（Mr. Thomas JÜRGENSEN），以表彰其在台任職期間，推動台歐盟經貿交流合作，以及促進雙邊投資的卓越貢獻。

王美花在典禮中表示，感謝雍青龍任內積極推動台歐盟經貿合作，是台歐之間最好的橋樑。雍青龍長期與經濟部及相關單位密切合作，促成台歐盟各層面深入交流，獲致許多重大成就，使雙邊經貿關係更為緊密。

王美花表示，在雍青龍的推動下，經濟部與歐洲經貿辦事處共同推動各項雙邊投資與產業合作，如連續2年共同舉辦「投資歐盟論壇」，協助我商掌握布局歐洲之潛在商機，雍青龍也促成經濟部與歐洲經貿辦事處成立台歐盟離岸風電小組，透過這個平台與歐方進行對話，有助我國風電產業發展。

雍青龍在致詞時表示，台歐盟雙邊經貿來往密切，自他2017年到任以來至2021年，台歐盟貨品及服務貿易總額已達730億歐元，歐盟在台投資也增加37.3%。更重要的，雙方交流與對話層級亦有所提升。

如今年6月召開之台歐盟經貿對話會議，首度提升至經濟部部長及歐盟貿易總署總署長層級，對話議題也擴展至雙方共同關切的項目，以及上周歐洲議會副議長訪問台灣等，都是因為雙方共同努力，使得台歐盟經貿交流更加緊密穩固。

雍青龍也說明，台灣與歐盟之間雖然地理位置相距甚遠，但具有相同理念與價值觀，像夥伴一樣非常靠近，期待未來雙方有更進一步的合作發展，深化彼此緊密的友誼。