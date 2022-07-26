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另一波BA.5疫情海嘯將至？學者估台「爆發時間點」

將開放入境0+7？蘇揆：須謹慎評估、逐步開放

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
蘇貞昌今(26)天出席衛福部台北醫院50週年院慶暨放射治療中心啟用典禮。(圖/行政院提供)
蘇貞昌今(26)天出席衛福部台北醫院50週年院慶暨放射治療中心啟用典禮。(圖/行政院提供)

行政院長蘇貞昌今（26）日出席衛福部臺北醫院50週年院慶暨放射治療中心啟用典禮時指出，對於國境是否要開放還需要謹慎評估，未來會視情況逐步開放。

蘇貞昌今天上午出席活動時，被媒體問及，公衛界分析疫情，國內目前現況已經可以開放入境「0+7」，呼籲要盡快跟上國際腳步，蘇院長怎麼看？

蘇貞昌說，國內疫情確實逐步下緩，而且各方面都愈來愈看到，民眾在各方面都配合得很好。接下來會視疫情的狀況，逐步開放各種措施，讓民眾進入更為活絡的正常生活，但是國外疫情再起，我們對於國境的開放還是要小心、謹慎評估。

新冠肺炎

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