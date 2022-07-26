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中美洲銀行總裁將訪台 財部：樂見持續深化合作

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
今年是我國加入CABEI 30周年暨該行駐台國家辦事處成立一周年，總裁摩西將率代表團訪台並參與慶祝活動，財政部樂見我國與CABEI持續深化合作。本報資料照片
今年是我國加入CABEI 30周年暨該行駐台國家辦事處成立一周年，總裁摩西將率代表團訪台並參與慶祝活動，財政部樂見我國與CABEI持續深化合作。本報資料照片

中美洲銀行（CABEI）總裁摩西（Dante Mossi）將於7月31日率該行代表團訪問台灣，出席我國加入該行30周年暨該行駐台國家辦事處設立一周年慶祝活動，藉此行深化與我國公私部門交流，強化雙方夥伴關係。財政部表示，樂見我國與CABEI持續深化合作，共同促進中美洲地區永續經濟、社會及包容發展。

財政部指出，CABEI代表團訪台期間，將晉見蔡英文總統、拜會行政院蘇貞昌院長、與我國財團法人國際合作發展基金會簽署「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫-金融服務與信用保證」合作協議、參與我國加入該行30周年暨該行駐台國家辦事處成立一周年慶祝活動，並拜會我國金融機構及參訪我國相關優勢產業。

財政部說明，CABEI旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展，我國於民國81年加入，為其區域外會員國，現為最大持股（11.42%）會員國。30年來，我國積極與CABEI共同攜手促進中美洲區域發展及經濟整合，期引進我國優勢產業專業技術，協助我中美洲友邦經社發展，持續深化與中美洲銀行合作及拓展我商在中美洲地區布局。

財政部表示，理事會為CABEI最高決策機構，由15個會員國各指派1名理事及副理事組成，我國理事為財政部長蘇建榮，副理事為中央銀行陳副總裁南光。總裁為CABEI最高行政主管，為該行法定代表人並主導業務推行。

為深化與我國夥伴關係及強化與亞洲市場連結，財政部指出，CABEI於去年7月設立駐台「國家辦事處」，為該行於亞洲第一個分支機構。今年適逢我國加入CABEI 30周年暨該行駐臺國家辦事處成立一周年，摩西總裁率代表團訪台並參與慶祝活動，彰顯對我國的重視。財政部樂見我國與CABEI持續深化合作，共同促進中美洲地區永續經濟、社會及包容發展。

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