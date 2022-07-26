漲很大！我國上半年進口原油物價指數年增68.37％

主計總處發布國情統計，110年全球因疫苗施打普及，經濟活動啟動，OPEC油價全年平均每桶69.9美元，較前一年大漲七成；今年上半年因為俄烏戰事，油價進一步攀高，6月平均每桶117.7美元，上半年平均每桶105.0美元，我國原油高度仰賴進口，111年上半年我國新台幣計價的進口原油物價指數年漲68.37%。

主計總處表示，國際原油受全球景氣波動、供給量能、地緣政治，以及市場投機風向等因素影響，價格波動劇烈。以 OPEC油價為例，110年隨COVID-19疫苗施打普及，全球經濟活動陸續重啟，油品需求回升，價格逐步走高，全年平均每桶69.9美元，較109年大漲近7成；今(111)年以來受烏俄戰事影響，油價進一步攀高，3月平均達113.5美元，隨後續居百元以上高檔，6月再升至117.7美元，較上年同月漲63.8%，上半年平均每桶105.0美元，年漲64.9%

主計總處表示，我國原油高度仰賴進口，進口價格受國際行情波動及匯率影響甚鉅。就進口原油物價指數(新台幣計價)觀察，漲跌走勢與國際油價亦步亦趨，110年較109年漲57.74%，今年上半年平均較上年同期漲68.37%。

主計總處表示，原油兼具燃料與原料用途，油價高漲連帶影響我國石化產業鏈之生產成本，惟經生產過程之傳遞、稀釋，加上市場競爭因素，下游產品漲幅往往較小。就生產者物價指數(PPI)觀察，今年上半年石油及煤製品平均較上年同期漲47.08%，化學材料及其製品與藥品漲13.68%，橡膠及塑膠製品漲4.71%，漲幅均相對進口原油物價指數(漲 68.37％)和緩。此外，原油經提煉後可得石油瀝青，為道路鋪設之重要材料，今年上半年營造工程物價指數(CCI)之瀝青及其製品較上年同期亦漲9.10%。