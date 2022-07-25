快訊

美聯準會猛升息...台灣「不得不跟進」？ 央行官員這麼說

台灣中油攜手台大 簽署淨零排放合作意向書

經濟日報／ 記者魏鑫陽／即時報導

為響應政府能源轉型政策，邁向2050淨零排放目標，台灣中油公司與國立台灣大學今（25）日簽署「淨零排放合作意向書」，雙方將展開產學合作，推動淨零排放以達成台灣中油實踐「優油、減碳、潔能」的轉型目標，同時也展現「台灣淨零，攜手前行」的決心。

簽署儀式上午於台大校區行政大樓舉行，由台大校長管中閔、台灣中油董事長李順欽共同簽署淨零排放合作意向書，經濟部主任秘書陳怡鈴到場觀禮，雙方合作意向書內容自研議多元減碳及抵換方式開始，延伸到森林碳匯之創造及取得、建置智慧型低碳場域、研發應用低零碳能源、開發導入減碳技術及其它淨零排放或碳中和相關之合作議題。

李順欽指出，台灣中油已設定2030年排碳量較2005年減量49.5%的中期目標，並以2050年達成淨零排放為願景，此為跨世代、跨領域國際轉型工程，無法單打獨鬥，需要大家攜手同行，台灣大學是國內首屈一指大學，共同合作將能更快速整合台灣淨零排放的經營策略、環境科技及氣候法制規劃等領域，以具體提出實施計畫及配套的作業方法，建立階段目標，再以分期推動方式，達成企業能源轉型及產業轉型計畫。

目前雙方對於善用土地資產創造森林碳匯及進行碳封存技術交流等合作議題上，均已建立基本默契，今日雙方簽署MOU確認共同的方向與路徑後，將更能強化雙方攜手前行、共同推進台灣淨零的力量。

中油公司 台灣大學 減碳 經濟部 產學合作

延伸閱讀

台大、中油簽署合作備忘錄 產學共推淨零排放

證交所永續發展路徑圖產業主題宣導會 反應熱烈

ESG基金 綠色商機爆發

中油海洋天堂休憩園區揭牌 擁有無敵海景新樂園

相關新聞

疫情緩、基期低 6月餐飲、零售業營業額增幅創新高

經濟部統計處今（25）日公布6月批發、零售及餐飲業營業額，餐飲業由於去年6月正在三級警戒、基期非常低，因此年增出現61....

6月及第2季工業生產指數136.04 、134.15 均創同期新高

經濟部統計處今（25）日發布6 月工業生產統計，工業生產指數為 136.04，製造業生產指數為137.81，均創同月新高...

本期無薪假新增935人 製造業占半數住宿業穩住了

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期有2969家，人數2萬1690人實施無薪假，較上期增加118家、935人...

台南首座漁電共生升壓站正式動土 2023年完工

台南首座漁電共生共同升壓站，今（25）日在台南學甲舉行動土典禮，這也首宗政府開放民間參與投資設立共同升壓站，預定2023...

趕在農曆七月前搬家 信義居家推薦五步驟輕鬆搬家

許多人趕在農曆七月前裝潢並搬入新家，但市面上搬家公司眾多且搬家所需的細節繁瑣，信義居家建議，搬家時可留意搬家公司是否有做...

6月製造業、營建業營業測驗點同創兩年低點

俄烏戰事持續，全球能源價格維持高檔，造成主要國家通膨壓力擴增，衝擊歐美經濟表現，台經院今天發布6月景氣動向調查，6月製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。