台灣中油攜手台大 簽署淨零排放合作意向書

為響應政府能源轉型政策，邁向2050淨零排放目標，台灣中油公司與國立台灣大學今（25）日簽署「淨零排放合作意向書」，雙方將展開產學合作，推動淨零排放以達成台灣中油實踐「優油、減碳、潔能」的轉型目標，同時也展現「台灣淨零，攜手前行」的決心。

簽署儀式上午於台大校區行政大樓舉行，由台大校長管中閔、台灣中油董事長李順欽共同簽署淨零排放合作意向書，經濟部主任秘書陳怡鈴到場觀禮，雙方合作意向書內容自研議多元減碳及抵換方式開始，延伸到森林碳匯之創造及取得、建置智慧型低碳場域、研發應用低零碳能源、開發導入減碳技術及其它淨零排放或碳中和相關之合作議題。

李順欽指出，台灣中油已設定2030年排碳量較2005年減量49.5%的中期目標，並以2050年達成淨零排放為願景，此為跨世代、跨領域國際轉型工程，無法單打獨鬥，需要大家攜手同行，台灣大學是國內首屈一指大學，共同合作將能更快速整合台灣淨零排放的經營策略、環境科技及氣候法制規劃等領域，以具體提出實施計畫及配套的作業方法，建立階段目標，再以分期推動方式，達成企業能源轉型及產業轉型計畫。

目前雙方對於善用土地資產創造森林碳匯及進行碳封存技術交流等合作議題上，均已建立基本默契，今日雙方簽署MOU確認共同的方向與路徑後，將更能強化雙方攜手前行、共同推進台灣淨零的力量。