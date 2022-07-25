趕在農曆七月前搬家 信義居家推薦五步驟輕鬆搬家

許多人趕在農曆七月前裝潢並搬入新家，但市面上搬家公司眾多且搬家所需的細節繁瑣，信義居家建議，搬家時可留意搬家公司是否有做好5大步驟，服務細節越完善，搬家的過程中才能愈順利圓滿。

搬家的第1個步驟為確認搬家內容與金額，並簽訂合約，信義居家表示，需先盤點要搬運的物品品項與數量，所對應的車輛與金額，並要簽立紙本合約書，因為攸關自身權益，除了要找值得信賴的服務廠商，事前看好合約服務項目跟條款，若是家具在搬運過程中損傷，是否有賠償條款等，再進行簽約，保障彼此的權益。

第2個步驟為做好家具防撞打包處理，電器試機後再搬，信義居家表示，搬家廠商在搬運前會確認好搬運的箱數跟位置，並自備各種專業防撞包材，包好大型家具邊角避免碰撞，要搬運的液晶螢幕或其它家電，搬運前也先試機，確認沒問題開始包裝。

信義居家表示，第3個步驟為家當逐一上車，定位固定，而為了避免搬運途中家當彼此碰撞，家具中間除了一開始的包材，廠商還會再以緩衝用的布料包裹，做好層層保護，必要時還會以棉繩定位，避免家具在車內傾倒和互相砸傷的狀況發生。

第4個步驟為物品運送至目的地並下貨，信義居家表示，下貨是考驗搬家人員體力與耐力，例如若是搬至公寓，因為沒有電梯，也非常考驗搬家人員的搬運技巧與細心程度。

第5個步驟為搬家後，搬家人員是否會協助搬到客戶指定的定位，大型家具也會幫忙基本定位完成，不會全部丟在一處，信義居家表示，從此細節可看出搬家廠商是否負責，也會現場點交，並請客戶到貨車處再檢查，確認每一件物品都沒有被落下，確實搬運，驗收需仔細再檢查，確定沒問題，簽立驗收單，現場結帳。

信義居家表示，而搬家的報價會依案件的不同有不同的報價金額，包括新舊家兩地的距離、兩地是否皆有電梯，若是沒有電梯，搬家費用會與樓層高低有正相關，是否有特殊拆卸組裝、超重物品，例如鋼琴、金庫、超過120公斤物件等。

此外，也需再考慮車資、工資、樓層費、步行距離費、打包費、精緻防護包裝費，端看要搬運的內容而定；信義居家表示，消費者若要預訂信義居家的搬家服務可至官網或app下單，將有搬家廠商來電了解搬家相關資訊並提供報價。