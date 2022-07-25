6月製造業、營建業營業測驗點同創兩年低點

俄烏戰事持續，全球能源價格維持高檔，造成主要國家通膨壓力擴增，衝擊歐美經濟表現，台經院今天發布6月景氣動向調查，6月製造業、服務業與營建業三大營業氣候測驗點同步下滑，其中製造業因對當月及未來半年景氣看好比例都下降，6月製造業營業氣候測驗點連續六個月下滑，且創兩年新低紀錄；營建業也是連續五個月下滑，創2020年5月以來新低紀錄。

台經院指出，未來半年景氣看法上，由於俄烏戰爭及歐美對俄羅斯的經濟制裁，致使全球能源價格維持高檔，造成主要國家通膨壓力擴增，衝擊歐美經濟表現，同時國內工業用電調漲、缺工問題以及航運成本維持高檔干擾下游產業生產，整體需求減緩，有五成左右的鋼鐵基本工業廠商看壞未來半年景氣表現。四成左右的機械設備製造修配業廠商看壞未來半年景氣表現。

台經院表示，儘管半導體相關業者產能利用率仍高，然面對終端客戶庫存去化問題，且通膨問題持續擴大，不利全球消費力道，電子機械業看好未來半年景氣表現比例較上月低。

根據台經院對製造業廠商調查，認為當(6)月景氣為「好」比率為15.5%，較5月21.2%減少5.7個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率44.1%，較5月增加11.9個百分點，超過七成以上的化學工業、成衣及服飾業、紡織業與鋼鐵基本工業的廠商看壞當月景氣表現，權重最大的電子機械業看壞當月景氣表現的廠商比例略高於看好；由整體廠商對未來半年景氣看法，看好廠商由5月23.5%減少至17.0%，看壞比率由5月的27.0%增加至37.2%，經過模型試算後，6月製造業營業氣候測驗點為88.30點，較上月下滑4.29點，為2020年6月以來新低紀錄。

服務業方面，受通膨壓力持續升溫，美國聯準會加速升息，且對於經濟衝擊趨向悲觀，加上半導體庫存偏高問題再次被聚焦討論，6月有超過七成的證券業者看壞當月景氣表現。未來半年景氣看法上，在零售、餐旅業方面，大多數民眾認為與病毒共存已成共識，內需市場影響持續淡化，加上國旅補助陸續啟動，接近五成的零售業者與八成餐旅業者看好未來半年景氣表現。

服務業調查部分，超過七成以上證券業與運輸倉儲業者看壞當(6)月景氣表現，有三成左右的批發業者看壞當月景氣，餐旅業與零售業者看好當月景氣的廠商比例較高；未來半年看法，除批發業與運輸倉儲業者看壞未來半年景氣表現外，零售業、餐旅業、銀行保險業者均看好未來半年景氣表現。6月服務業營業氣候測驗點為94.15點，較上月小減0.87點。

營造業方面，金融機構對於營造業貸放資金態度卻轉謹慎保守，造成工程週轉金緊俏，影響後續工程發包進度，6月營造業景氣以持平視之。不動產業方面，6月看壞景氣廠商比例高達59.5%，且六都建物買賣移轉件數月減率為6.7%，反映6月央行再次升息半碼、房貸調控政策無鬆綁空間、房市呈現降溫態勢。疫後房市景氣仍受到大環境壓制而難有報復式遞延性買盤浮現，6月營建業氣候測驗點92.92點，較上月下跌3.15點，2020年5月以來新低紀錄。