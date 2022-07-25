民間消費不如預期 台經院下修2022年經濟成長率至3.81%

台灣經濟研究院今（25）日公布台灣經濟研究院國內總體經濟預測暨景氣動向調查，今年受到物價上漲、金融市場大幅修正，以及本土疫情上半年升溫，導致民間消費表現較預期低，2022年國內經濟成長率為3.81%，較4月預測下修0.29個百分點。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，美國、歐洲、日本等經濟領先指標均呈現下滑，再加上各國升息造成多國貨幣匯率貶值，導致IHS Markit也將全球經濟成長率也從2.9%下修至2.7%。

他指出，過去認為貶值可以救出口，然而依照日本現況，日圓貶值16.6%，但出口仍低迷，原因在於日圓貶值無法幫助到從海外生產基地，如印度、墨西哥等地的出口表現，認為應該多觀察背後原因。

對於國內情形，孫明德說，美中兩大經濟體前景不佳，未來半年景氣要好轉有困難，影響到台灣表現；台經院預估，上半年雖然民間消費表現較差，但下半年有機會回升，成為支撐力量，因此預估2022年國內經濟成長率為3.81%。

但台經院也提醒，下半年有四大不確定因素，包括通膨、俄烏戰爭、各國GDP下修及各國央行升息等，對會牽涉到台灣下半年經濟。孫明德也提醒，目前油價下探主要是美國釋出戰備儲油，假如美國之後再提升戰備庫存，油價恐再回升；更點名因為北溪一號維修及德國內陸運輸問題，歐洲能源問題才正要開始。

台經院院長張建一也提到，過去全球經濟都是由美國及中國大陸輪流支撐，但目前看下來兩大經濟體都可能下行，恐拖累全球經濟，影響全球貿易。而在國內物價方面，台經院預測消將會2022年全年消費者物價指數將來到2.95%，但也坦言下半年變數多，可能還是會受到全球物價及俄烏戰爭發展波動，但台灣因為油價及電價都由國營事業控制，狀況不像其他國家嚴。

至於國內營建業表現，台經院研究員劉佩真指出，6月營建業已呈現「連五黑」。她說，因為房市交易降溫、半導體業者面對全球需求變化影響擴廠，既使6月營建物價有稍微下探，未來房市調控政策也沒有鬆綁跡象，因此營造業對於未來半年看法趨向保守，不動產業則對於6月及未來半年看法不佳。

對於美國晶片法案通過對於台灣半導體影響，劉佩真說，晶片法要求領取補助款的廠商將不得到大陸加大新建廠房或投入高階製程，再加上近期中芯宣布量產7奈米晶片，勢必會加大美國政府對大陸的反制力道，也會對盟友施壓抗中；南韓因其半導體業在大陸投資多，受到美國壓力較大，但目前南韓政府態勢已選擇跟美國站在一起，後續恐又面臨大陸政府報復。