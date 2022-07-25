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訂單減！製造業無薪假升溫 燒進印刷電路板業

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今（25）日公布最新減班休息（無薪假）統計，目前有2,969家，人數21,690人實施無薪假，較上期增加935人。（本報系資料庫）
勞動部今（25）日公布最新減班休息（無薪假）統計，目前有2,969家，人數21,690人實施無薪假，較上期增加935人。（本報系資料庫）

勞動部今（25）日公布最新減班休息（無薪假）統計，目前有2,969家，人數21,690人實施無薪假，較上期增加935人。其中，製造業無薪假有增溫之勢，這期有一家印刷電路板業通報270人、一家工具機業通報50人實施無薪假，主因是訂單減少。

繼上期有一家半導體公司因缺料通報百人實施無薪假、一家汽機車零組件業因訂單減少通報200多人實施無薪假，這期無薪假再燒進印刷電路板業。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這期通報實施無薪假較上期增加935人，其中製造業增加496人，這是過去未見過情況，已轉給經濟部進一步了解產業訂單減少相關情況。

他表示，目前看到資訊，製造業無薪假情況尚屬個案，還未見到多家齊發的情況，但後續須再觀察。

他表示，相較之下，內需產業無薪假情勢隨著進入暑假旺季、國旅補助上路，明顯趨向穩定，甚至住宿業未再有新增，是轉好跡象。

勞動部統計指出，製造業有150家、2,157人實施無薪假。製造業四大業中，金屬機電業有758人、資訊電子業674人、化工業有123人、民生工業有602人實施無薪假。

無薪假 製造業 勞動部

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