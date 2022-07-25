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高通膨全球股市變動加劇 恒指提早落底、留意相關產品

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
麥格理證券副總經理黃聖傑表示，建議投資人可以留意潛在染藍成份股近期股價表現，並可利用恒生指數波動大的特性、以權證參與恒生指數市場行情。麥格理證券／提供
麥格理證券副總經理黃聖傑表示，建議投資人可以留意潛在染藍成份股近期股價表現，並可利用恒生指數波動大的特性、以權證參與恒生指數市場行情。麥格理證券／提供

美國通膨加劇以及就業市場強勁，推升市場對於聯準會加速升息的預期。香港恒生指數在中國疫情放緩及政策支持下，5月中提前築底反彈，優於美股及台股今年以來表現，加上新一季度季檢結果即將於8月中公布，將為恒指注入活水，權證發行商建議投資人，可以透過恒指權證參與恒生指數市場行情。

受俄烏戰事衝擊，推升全球能源及糧食價格，美國13日公布的6月消費者物價指數（CPI）年增率達9.1%，增幅高於5月的8.6%，也高於市場預期的8.8%。

另外，美國6月就業報告指出，非農就業人數新增優於市場預期，失業率連續四個月持平並逼近疫情前低點。在通膨維持高檔以及就業市場表現強勁下，強化了外界對於美國聯準會在本月將再度採取升息3碼的預期。

全球陷入經濟系統性風險，各國指數波動或會加劇。身為亞洲金融中心的香港也難逃經濟走緩的風險，但隨著中國疫情放緩，以及中國積極透過支持互聯網平台經濟、房地產發展，恒生指數自5月中以來提前落底反彈，今年來僅下跌不到一成。

恒生指數過去最初只有33個成分股，主要是金融以及地產類。隨著中國經濟實力在過去25年間的崛起，香港市場獲得資本湧入，中國科技公司取代金融服務集團，改變了恒生指數行業代表性樣貌。

騰訊、阿里巴巴、美團以及中國國企（包括中國海洋石油、中國移動）如今約占恒生指數權重三分之二，也增加了恒生指數的波動性。從過去10年來看，恒生指數平均波動率在18.36%，大於同期的台灣加權指數的14.54%。

恒生指數上一季度檢討將中概股中芯國際、中國宏橋、中升控股、東方海外國際納入恒生指數；而新一季恒生指數檢討結果於8月19日出爐，百度集團、快手、京東健康染藍（納入成分股)呼聲較高，將再為恒指注入一股活水。

麥格理證券副總經理黃聖傑表示，建議投資人可以留意潛在染藍成份股近期股價表現，並可利用恒生指數波動大的特性、以權證參與恒生指數市場行情。

與其他同樣連結恒生指數的商品相比，它具有多空皆可操作、免開複委託帳戶、免課徵海外所得稅以及在最大損失有限的情況下，可以運用槓桿倍數來放大股市的漲跌等優點。

中國移動 美國聯準會

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