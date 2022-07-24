台灣為何沒跟進聯準會「猛」升息？

全球中央銀行掀起升息競賽的同時，我國央行升息幅度相較緩和，總經學者分析，主要原因有三，一是台灣通膨雖居高不下，但與美國相比幅度相對有限，第二，台灣貨幣政策架構是「數量型」而非美國的「價格型」，第三，面對輸入型通膨，新台幣匯率維持在「2」字頭、較主要亞幣相對強勢，成減緩通膨的利器。

一名總經學者表示，相較於美國屬於「價格型」貨幣政策，台灣貨幣政策是以控制貨幣政策數量為基調的「數量型」，實話說調升重貼現率的象徵意義大於實際意義，很少人會真正動用重貼現率去融資。

央行調高貼放利率最大的功效是，央行用來回收市場餘裕資金的定存單利率會跟著調高，而銀行的存放款利率調幅，主要是盯住央行定存單的利率調幅，因此，央行升息，除抑制通膨預期外，還會稍微打到房市，所以利率升太快，首當其衝除有融資需求的企業外，還有廣大的購屋族。

若要對抗通膨，除升息外，央行也會同步緊縮市場資金，這也是6月一邊升息半碼、一邊調高存準率、回收逾千億元市場資金的關鍵主因。

總經專家說，「央行過去為什麼不需臨時升息，因為要對抗通膨，可透過公開市場操作調控貨幣數量、緊縮市場資金下手，若有升息必要，每季的例行理監事會議再一次調整即可。」

另外，央行3月以來累計升息1碼半，聯準會則是大幅升息6碼，幅度是台灣的四倍，但新台幣匯率迄今仍守在「2」字頭、暫時未貶破30元大關，比其他的主要亞幣相對強勢，也有助減緩輸入性通膨壓力。