財經官員坦言：這兩個意外，讓全球央行亂了手腳

國內外通膨拉警報，美國6月消費者物價指數年增9.1%，創下40年來新高，對於通膨情勢如此嚴峻，財經官員分析，主要是兩個意外釀成，一是俄烏戰爭，二是美國供應鏈瓶頸問題遲遲無法解決。不過第3季國內疫情趨緩、民間消費恢復動能，市場預期，央行第3季仍將持續調升利率。

財經官員表示，歷史經驗顯示，通膨高漲通常都源自於供給面因素，特別是油價，但近年爆發的通膨危機，則是供給面、需求面都有，央行調升利率是為了抑制通膨預期，對供給面因素使不上力．

以美國而言，新冠肺炎疫情解封後，市場湧現強烈需求，此時又無預警爆發俄烏戰爭，導致石油價格暴漲，美國供應鏈瓶頸又遲遲無法解決，全世界央行不斷在修正對通膨的看法，一般而言，今年下半年隨著國際油價回落，通膨有機會趨緩。

「美國供應鏈瓶頸問題比預期的嚴重很多，港口還有工人罷工、缺工問題，美國基礎建設不足，讓塞港問題沒辦法很快解決，導致通膨問題更加嚴峻」，財經官員說。

此外，導致油價大漲的「黑天鵝」是俄烏戰爭歹戲拖棚、雙方進入消耗戰，造成油價的不確定性，同時也會促使糧食價格上漲。

即使國際因素仍充滿不確定，但時序進入第3季後國內疫情趨緩，國人也開始適應「與病毒共存」的生活模式，財經官員表示，與去年三級警戒時期相比，今年第3季的內需、餐飲甚至旅遊都明顯恢復元氣，預估今年下半年，內需、民間消費表現應該還不錯。市場以此研判，央行第3季仍將持續調高利率。