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美國升息3碼 央行會臨時跟進升息嗎？

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

全球掀起抗通膨升息潮，美國聯準會將在下周二、三召開為期兩天的利率決策會議，我國中央銀行是否會召開臨時理事會、跟進聯準會調升貼放利率，外界投以關注眼光。但央行資料顯示，自2000年以來，累計召開過18場非例行性理事會，其中絕大多數都是降息、少數為調整房市管制，臨時宣布升息的次數是「0」。

儘管如此，央行官員仍不忘強調，過去經驗不代表未來，央行將密切關注通膨與國內外金融情勢變化。央行總裁楊金龍也說過，若今年6至9月期間，全球國際金融市場波動劇烈，央行將審慎評估適當時機，必要時也會召開臨時常務理事會，採取適當的因應措施。

根據央行網站資料，自2000年以來的22年半內，我國央行一共召開過18次的非例行理監事會。首先，2000年至2001年12月，因適逢網路泡沫化與美國911恐怖攻擊，全球景氣急凍，這段期間內，央行共召開十次非例行性的理監事會議，其中包括六次臨時理事會（召集全體央行理事）與四次常務理事會（只需召集常務理事），絕大多數都是調降利率，少數為討論貨幣政策制度問題。

接著是2008年9月至2009年2月，國際金融海嘯爆發，除每季底的例行理監事會議外，央行也召開六次常務理事會，均為刺激景氣緊急降息。另外，還有兩場臨時常務理事會與房市管制有關，分別是2015年8月與2020年12月，前者為鬆綁房市管制措施，後者為加碼房市信用管制。

換言之，22年半以來，央行從未召開過臨時理事會、緊急宣布升息。

對此，熟悉總經的財經官員分析，央行22年半以來沒有臨時升息過，理由有二，一是過去20幾年來，台灣通膨率低且穩定，沒有突然爆發劇烈通膨，且須採緊急措施應變的情況。

其次，網路泡沫化、國際金融危機爆發時，國內外景氣迅速衰退，就像是急症病人需要立刻注入強心針般，主要央行都會立刻降息救市，但通膨發生時常是受到油價影響，而油價又容易受供給面因素迅速變化起伏，所以央行升息就像中藥一樣酌量調配、不會瞬間就下猛藥，因為升息茲事體大，會增加個人與企業貸款戶的利息負擔，過度升息也會帶來損害經濟成長的副作用。

央行 升息 通膨

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