國泰金控董事長蔡宏圖 榮獲「負責任企業領袖獎」

「亞洲企業社會責任獎」歷年從19個亞洲國家地區，頒獎表揚致力永續發展及ESG（環境、社會及公司治理）管理具優良貢獻企業。國泰金控（2882）董事長蔡宏圖永續經營績效卓著，榮獲2022年「負責任企業領袖獎（Responsible Business Leadership）」個人獎，同時國泰金控長期致力氣候行動也獲國際專業機構肯定，獲頒「綠色領導獎（Green Leadership）」。

「亞洲企業社會責任獎」著重企業永續經營績效之外，組織策略、機制落實亦為評選項目，國泰金控在董事長蔡宏圖領導之下，2011年即成立CSR委員會，建立專責企業永續執行單位，並以「保險、銀行、資產管理」三引擎策略接軌國際永續金融框架，2020年因應環境趨勢調整ESG策略方向，以「氣候、健康、培力」作為集團永續三大主軸，滾動式調整ESG策略，並積極關注利害關係人需求，因此獲頒「負責任企業領袖獎」肯定。

已連續舉辦五年的國泰氣候變遷論壇，2021年因疫情改採線上，報名人數飆破1,500人創五年來新高，董事長蔡宏圖於論壇中也呼籲「No ESG, No Money」，帶領國泰發揮金融核心職能，運用集團整合優勢與影響力，主動議合企業，讓全台灣產業一起永續共好。也因國泰金控長期努力永續作為，兼具策略、機制與行動，歷年也獲多項國際獎肯定，如連續7年入選道瓊永續指數（DJSI），並多年入選富時社會責任指數（FTSE4GOOD）及台灣永續指數之成分股。

此外，國泰金控在「綠色領導獎」成就，除了導入ESG 國際框架、發展多項投融資與商品服務，在國際倡議領域也有傲人成績，如2017年即參與Climate Action 100+，深度議合四家企業皆已承諾2050淨零碳排或碳中和。其次，國泰在2021年展開「零碳營運轉型」，承諾2030年台灣所有營業據點全面使用綠電，有效掌握用電情形，計畫性地執行設備汰換，提升用電效率，更透過議合行動引領被投資企業邁向淨零，積極發揮機構投資人責任，促進產業低碳經濟轉型。

國泰更於今年4月正式成為台灣金融業首家RE100會員，從再生能源規劃、去煤計劃，及化石燃料投融資等做起，承諾2050年全球營運據點達100%再生能源使用，落實「淨零碳排」目標。

國泰以金控為首，整合旗下子公司，結合「企業永續ESG」的DNA，透過四大行動方針：接軌ESG國際框架、發展投融資與商品服務、提升國際倡議與影響力、舉辦論壇倡議與青年培力，從不同利害關係人面向倡導企業永續。展望未來，國泰將持續以「亞太地區最佳綠色金融領導品牌」為目標，秉持「綠色金融引領，共創永續未來」的精神，以綠色金融先行者的角色，帶動台灣產業永續發展並兼顧低碳轉型，樹立永續金融標竿。