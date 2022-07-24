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建議「冷氣溫度調28度」暗示電不夠？ 台電說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電表示， 建議冷氣溫度調高到攝氏28度，併同風扇使用，並不是電不夠。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
台電表示， 建議冷氣溫度調高到攝氏28度，併同風扇使用，並不是電不夠。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照

周末期間全台各地出現極端高溫造成用電創新高，加上中火二號機昨天發生破管情形，傳出今晚供電警戒。對此，台電說明，由於周末假日負載較低，所以安排部分機組停機進行例行點檢保養，雖中火二號機破管停機，夜尖峰備轉容量（率）仍有250萬瓩（7.14%），倘系統有緊急需要，亦能馬上停止點檢維護保養工作，恢復併聯發電確保供電安全穩定。

台電表示， 建議冷氣溫度調高到攝氏28度，併同風扇使用，並不是電不夠，也要提醒民眾避免浪費、省電省荷包；中火二號機檢修可望於明（25）日凌晨併聯發電，加上各項調度因應措施，供電不會有問題。

台電進一步說明，今年因國際燃料價格上漲，導致汽電共生業者發電成本大於售電收入，使業者發電意願降低，除減少發電外，部分業者甚至停機倚靠台電供電，以7月22日為例，汽電共生業者相對於去（2021）年尖峰負載日（7月27日），整體用電量增加約12.5萬瓩、發電量卻減少103.8萬瓩，另經統計汽電共生發電度數，今年1至6月較去年同期不但減少發電約18.9億度，還增加使用台電電力近11.5億度。

台電表示，中火二號機可望於明日週一凌晨併聯發電，雖然用電量可能升到4100萬瓩，配合啟動需量反應措施，加上水力機組白天少發電、晚上多發電，還有輔助服務，可以度過沒問題。

面對盛夏用電不斷增加，台電已規劃各項措施以確保供電穩定，且歲修機組已於6月陸續歸隊加入供電，加上日間太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段必要時也將啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應等多元措施，致力確保穩定供電。台電也提出呼籲，台灣的能源百分之98靠進口，每一度電都得來不易，盼全民共同節約用電，愛地球也省荷包。

台電 供電 高溫 冷氣 省電

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