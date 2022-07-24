中火2號機昨破管 台電：明晨恢復併聯供電無虞
台中火力發電廠2號機昨天下午發生破管，廠長許家豪說，破管晚上會修好，明天一早併聯，並不影響整體供電。他也澄清，這與台中逢甲夜市昨晚的小區域停電毫無關係。
中火人員指出，目前全台的負載平均都維持得很好，只有傍晚時太陽能發電下來，會降一些，但在還有燃氣機組備用下，整體供電無虞。
中火人員說，2號機的管路昨天下午有「小洩露」就像人總有傷風感冒，也立即展開檢修，破洞處不大，經過銲補即可。
台電公司說，針對有媒體報導「備轉率恐剩4％到5％，今晚供電大警戒」，事實上因周日負載較低，故安排部分機組停機進行例行點檢、維護保養工作，夜尖峰備轉容量(率)仍可達250萬瓩(7.14%)，若系統有緊急需要，仍能馬上停止點檢維護保養工作，恢復併聯發電確保供電安全穩定。
中火2號機明天上午有機會併聯發電，雖然用電量可能升到4100萬瓩，台電將動用需量反應，加上水力機組白天少開晚上多開，還有輔助服務，應該可以度過沒問題。
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