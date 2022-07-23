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中油董事長李順欽：油品當燃料的時代已經過去了

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
配合2050淨零碳排政策，中油董事長李順欽表示，中油擬定三大轉型策略，把油品當燃料的時代已經過去了。記者王昭月／攝影
配合2050淨零碳排政策，中油董事長李順欽表示，中油擬定三大轉型策略，把油品當燃料的時代已經過去了。記者王昭月／攝影

因應國發會今年3月公布的2050「淨零碳排」策略，中油董事長李順欽表示，油品當燃料的時代已經過去了，中油公司已擬定3大轉型方針，全力把燃料變材料，包括地熱、氫能等潔淨能源，都是開發選項。

李順欽今天南下雄下中油捐建的「海洋天堂」休憩學園揭牌，談及中油發展願景時表示，中油一向提供優質油品、天然氣及石化品給國人使用，未來面對2050淨零碳排，也已擬定「優油、節能減碳、潔淨能源」三大轉型策略，希望驅動台灣永續發展的新動能。

他發豪語表示，過去中油替大家「加油」、「打氣」，未來希望幫大家「充電再上路」，在能源領域與所有國人站在一起，不因電動化及新能源的趨勢崛起，而與民眾脫節。

李順欽進一步表示，呼應淨零碳排策略，油品當燃料的時代已經過去，以前中油做汽、柴油、燃料油，未來會把油品變成石化品，再優化成高級材料，也就是所謂的「把燃料變材料」。

減碳部分也做碳中和，目前共有30幾項提升能源效率、減碳的投資，每5年檢討一次減碳量，已自2005年基準年的1758萬公噸，至去年減到769萬公噸，共減碳逾30%。公司同時也發展氫能，地熱等潔淨能源，持續節能減碳。

中油公司 減碳

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