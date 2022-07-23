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南山人壽淨值跌破千億爆危機？網路聲量突破3千筆 金管會提說明

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：flickr othree

文／陳盈蓉

日前市場傳出南山人壽第二季淨值將會臨跌破千億元大關，間接導致潤泰全（2915）、潤泰新（9944），第二季淨值恐為負數，使股票下市，對此潤泰全及潤泰新緊急在7月20日晚間10點召開重大訊息說明會。

南山人壽近一週網路聲量破3千筆　各界討論不斷

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「南山人壽」（時間：2022/07/15 - 2022/07/21）近一週網路聲量，共有3,345筆，可以看到7月20日媒體開始報導潤泰全（2915）、潤泰新（9944）爆出下市危機，網路上就開始有討論，到隔天7月21日討論度也不減，不管是政治人物、財經專家或者是金管會、壽險公會都開始針對說明會、潤泰官方說法進行評論聲明。

南山人壽近一週網路聲量破3千筆　各界討論不斷

南山人壽Q2淨值數據？潤泰全：會計師都還在結帳

說明會上潤泰全副總李天傑表示，6月自結淨值和南山人壽Q2淨值數據，目前會計師都還在結帳，尚未有確切的數字，之後也將依法變更會計政策、投資性資產採公允價值重新衡量，全案將待提請董事會認可，預期對股利政策等不會有影響；此外，投資性不動產將找鑑價公司和會計師重新評價，並於報表上呈現，改善淨值。

南山人壽也強調說明，短期壽險業受金融市場波動造成淨值下滑，是暫時性情況，6月底資本適足率（RCB）仍有300%以上，高於法定要求200%甚多，整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常情形。

   

潤泰新、潤泰全苦吞2根跌停　金管會出面說明

潤泰集團說明會後，旗下潤泰新、潤泰全股價仍出現2天跌停，22日開盤有止跌的趨勢。金管會也提出聲明表示，利率走升對壽險業具有三點正面效益，包含「緩解壽險公司在低利率時代所面臨的利差損壓力」、「提高保險業再投資之收益」、「應提存之保單負債（準備金）減低」。

金管會也提到目前壽險業沒有流動性風險，如果資本不足，會要求公司提增資等財務改善計劃，之後也會持續關注保險業者財業務情況。

潤泰新、潤泰全苦吞2根跌停　金管會出面說明

image source：奇摩股市

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