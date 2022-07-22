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鼓勵房客申請租金補貼 花敬群：已超過21萬戶申請
內政部推動300億元租金補貼政策，內政部政務次長花敬群今至住商不動產新莊中平門市視察，花敬群表示，全國已有3666家房仲門市加入協助申請服務據點，鼓勵民眾就近申請租金補貼，提醒房東應鼓勵房客申請租金補貼，不得禁止房客申請或入籍。
花敬群受訪表示，政府推動租金補貼，1年多年就完成配套修法，房東的所得稅、房屋稅、地價稅都減免，希望房東也來參與，此次戶數跟金額都加碼，讓房客得到補助。
花敬群表示，截至昨天（21日）為止，已超過21萬戶申請，顯示多數房東支持方案，房客有權利可以申請租金補貼，不受房東限制，若用片面禁止是違反消保法，如果有賦稅轉移或是增加租金，租客可以向消保官檢舉，但不希望走到這種局面，希望房東轉念。
對於此次租金補貼有無需補強的部分，花敬群指出，遷戶籍部分很完善，只要有居住事實，房客就可以申請，不需要經過房東同意，房客搬離後，房東也可以去申請遷出。但如果房客申請租金補貼，房東直接禁止，是否可以處罰還需要再討論。
針對法規何時修法，花敬群說，這次修法都有在準備，這一、兩周確定後，下個月就會送至行政院。
花敬群表示，新的租約是雙方訂定契約，補貼對象是房客，遇到不好的房東建議就換房子，補貼仍然存在，這是保障房客的另一種機制，就算房客換房子也不會中斷補貼。
內政部提醒，若房東另以房客申請租金補貼為由，進而要求漲租或負擔所增加稅賦，因已違反定型化契約規定，房客除可依消費者保護法第17條規定主張該約定無效外，同時可以檢附相關事證向縣市政府提出檢舉及申訴，如經縣市政府要求房東限期改正而屆期不改正，可依消保法第56條之1規定處3萬至30萬元罰鍰；又經再次命其限期改正但仍不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰。
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