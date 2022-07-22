經濟部：2025綠能占比降至15.1% 燃煤、燃氣未公布占比

經濟部能源局今(22)日公布最新「2021年度全國電力資源供需報告」及「電力排碳係數」，其中預估2022至2028年用電需求年均成長率約2.3%、尖峰負載年均成長率約2.5%；用電需求較去年預估的2.5%減少0.2個百分點，尖峰負載成長較去年增加0.2個百分點。

2025年非核家園政策，燃氣、燃煤、再生能源發電占比目標為「五成、三成、二成」，然而這次全國電力資源供需報告中，能源局坦言，再生能源裝置容量雖然可達標，但是考量到用電大幅增加導致「分母變大、分子變小」，再加上當年度完工離岸風場須隔年才能併網，致使2025 年再生能源占比下調為 15.1%。

然而，本次報告除了再生能源以外，剩餘84.9%的燃氣、燃煤發電占比未公布。對此，能源局長游振偉僅說，調度發電會以再生能源為最優先、天然氣為次，最後才會考慮用燃煤。他說，大家很關心再生能源占比所以才有公布，燃煤、燃氣則是動態調整。

能源局補充，燃煤機組因為受到各縣市汙染許可證的影響，所以燃煤發電不會增加，等於大部分發電缺口都會由燃氣機組補足，達到「氣主煤從」。

值得一提，能源局預估2023年尖峰負載為4,064萬瓩，但今日尖峰負載4,071.6萬瓩已超過對明年預估，這樣預估是否失準。游振偉表示，長期電力計畫都有備用容量率及備轉容量率就是來因應沒有預期狀況，目前到2028年以前備用容量率都有到一成以上，還是有能力應變。

經濟部表示，本次電力供需報告揭露國內「三大成長」情形，第一是「用電大成長」，110年內需發展暢旺，在半導體生產暢旺、持續擴廠以及台商回台投資等動能下，GDP成長率達6.57%，帶動用電需求成長高達4.5%。

第二是「未來續成長」，在高用電基期下，且考量節能及需量反應措施後，預估2022至2028年用電需求年均成長率約2.3%、尖峰負載年均成長率約2.5%。第三則是「綠電顯著成長」，2021年國內再生能源設置量從2020年的9,564MW增加至11,585MW，發電量也從2020年的151億度，增加至174億度，即使在國際疫情影響全球再生能源設置狀況下，再生能源建置仍有顯著成長。

電力排碳係數部分，2021年度電力排碳係數為0.509公斤CO2e／度，較去年更高的原因，主要仍是因為用電需求大幅增加，相較前一年，售電量大增96.48億度，為確保穩定供電，即使以燃氣為主可持續減碳，但仍須使用其他發電方式補足用電需求。未來台電公司將持續朝燃氣發電極大化、強化再生能源併網、節電推廣等多面向措施，努力降低電力排碳係數。

另依據電業法第28條規定訂定2025年電力排碳係數基準，扣除再生能源發電業與售電業直供及轉供電量後，2025年電力排碳係數為0.424公斤CO2e／度。