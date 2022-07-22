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連東南亞也撐不住！下半年PC市場恐衰退 宏碁拚持平

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
宏碁首場大型戶外活動亞太盛事Acer Day在今日盛大展開。記者謝艾莉／攝影
宏碁首場大型戶外活動亞太盛事Acer Day在今日盛大展開。記者謝艾莉／攝影

宏碁亞太營運總部暨台灣區總經理侯知遠今（22）日表示，下半年雖然雜音很多，預估亞太區整個市場下半年會年減8-10%，但宏碁在印度、印尼更是主要的成長市場加持下，希望下半年泛亞市場可以年對年持平。

宏碁首場大型戶外活動-亞太盛事Acer Day在今日盛大展開，侯知遠會後接受媒體訪問表示，宏碁上半年泛亞區年對年成長22%，優於市場平均的年增10%。泛亞區表現優於市場，主因是疫情紅利結束之後，商用需求仍持續增溫，因此讓泛亞表現優於市場平均。

侯知遠指出，目標藉由亞太區Acer Day的宣傳活動，可以提振消費市場的買氣，今年Acer Day甚至擴大舉辦，並在菲律賓舉辦現場的實體演場會，希望在第三季低迷的實體通路增加銷售。他說明，東南亞各國消費力道明顯降溫，除了通膨因素之外，今年在疫情後許多人選擇出去旅遊，也會排擠到消費性電子的消費。

東南亞市場受到戰爭影響較小，但是有通膨、匯率貶值等不利因素，據傳，不少PC品牌大廠滿手庫存，為了去化庫存大舉在商用市場低價搶單。

原先市場觀察東南亞應該是美國、歐洲、中國大陸之後影響較小的市場，不過侯知遠認為，商用市場成長力道已轉弱，消費性電子需求更是急凍。

東南亞 宏碁 Acer

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