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畢業生投入職場 6月失業率3.74%創近8個月新高

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
主計總處今天公布6月失業率為3.74%，是近八個月新高。本報資料照片
主計總處今天公布6月失業率為3.74%，是近八個月新高。本報資料照片

主計總處今天公布6月失業率為3.74%，是近八個月新高。主計總處官員表示，6月失業率上升主要來自畢業生投入職場及尋求暑期工讀人數增加，主要是季節性因素影響，但因工作場所歇業或業務緊縮人數仍月增三千人，且低工時人數也較沒有疫情前高，研判疫情影響因素尚未消失。

6月失業率3.74%，較上月增加0.06個百分點，但較去年同期失業率4.80%，則大幅下降1.06個百分點。6月失業人數44.2萬人，較上月增加8千人，主要來自部分應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，初次尋職失業者也增加7千人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣分析，從6月失業人數及失業率來看，6月失業率較5月增加0.06個百分點，季節調整後失業率也是3.73%，也是持平，顯示6月失業率主要來自畢業生投入尋職及暑期工讀的季節性上升，因為以往6、7、8月都有類似狀況，因此6月失業率上升也以季節性因素為主，疫情影響看起來情勢是持平。

不過她也說，從兩個數據仍可看到疫情因素尚未完全消失。其一是因工作場所業務緊縮或歇業而失業者共14.7萬人，較上月增加3千人，雖較5月增加的八千人大幅縮小，但顯示疫情因素仍然存在；其二、因經濟因素（包括業務不振、找不到工時大於35小時及季節關係），導致週工時未達35小時者有29.3萬人，雖較上月減少三千人，但是此一低工時人數從108年有統計以來，大致都在18-22萬人，今年4月起因疫情影響人數增加到23.4萬人、5月為29.6萬人，6月疫情趨緩減為29.3萬，還是比沒有疫情時高。

陳惠欣表示，根據過去五年經驗，除了109年受疫情影響外，一般6、7、8月因為畢業季，8月對5月失業率大致會增加0.13-0.24個百分點之間，本月看起來也是這樣。未來隨疫情趨緩，且有振興措施，失業狀況應可獲得改善。

6月就業人數為1137.2萬人，較上月增加1千人，其中工業部門增加1千人、0.04%，服務業部門則減少1千人或0.01%。

按年齡層觀察，15-19歲者失業率9.29%，20-24歲者12.41%，多為初次尋職，處職場調適階段，且適逢畢業季，致失業率較高；25-29歲者失業率為6.15%，30-34歲者降至3.84%。

失業率 疫情

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