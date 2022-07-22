元大證券將辦全球線上投資論壇 剖析下半年投資趨勢

元大證券宣布，將於26日至29日舉行全球線上投資論壇，特邀Nasdaq交易所與Evercore ISI針對2022下半年全球投資趨勢、ETF發展方向及全球再生能源產業進行專題講座。

同時，元大投顧也將針對總體經濟發展、印太經濟與熱門產業進行分析，由首席分析師顏承暉博士打頭陣，剖析全球金融市場趨勢，並由各產業專業資深分析師為投資人進行產業評析，讓投資人明確掌握未來一年投資趨勢和變化。

本次論壇受邀參與的海外重量級企業多達12家，涵蓋全球零售巨擘好市多、全球最大物流REITs-Prologis、美國最大製鋁公司美國鋁業、美國銀行等。

除美系企業外，另匯集法國、西班牙、智利、日本、中國等重量級企業，如全球法國TOTAL石油、全球鋰礦業巨擘智利化工礦業、全球離岸風電領導者西班牙Iberdrola、全球最大氣動元件製造商日本SMC)，期盼藉由本次論壇的互動與交流，透析全球龍頭企業未來一年的產業脈動。

元大證券致力成為客戶最忠實的長期夥伴，在疫情延燒期間，堅守金融服務不間斷的精神，持續為客戶提供最即時的產業趨勢資訊。

在2022年中之際，元大證券將於此次論壇持續提供投資人最新的投資趨勢觀點，實現「在地生活，全球理財」願景。