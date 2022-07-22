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元大證券2022年全球線上投資論壇 7月26日登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

元大證券於2022年7月26日至7月29日舉行全球線上投資論壇，這次為期四天的線上論壇活動，元大證券特邀Nasdaq交易所與Evercore ISI針對2022下半年全球投資趨勢、ETF發展方向及全球再生能源產業進行專題講座；同時，元大投顧也將針對總體經濟發展、印太經濟與熱門產業進行分析，由首席分析師顏承暉博士打頭陣，剖析全球金融市場趨勢，並由各產業專業資深分析師為投資人進行產業評析，讓投資人明確掌握未來一年投資趨勢和變化。

這次論壇受邀參與的海外重量級企業多達12家，涵蓋全球零售巨擘-好市多(COST)、全球最大物流REITs-Prologis(PLD)、美國最大製鋁公司-美國鋁業(AA)、美國銀行(BAC)等；除美系企業外，另匯集法國、西班牙、智利、日本、中國大陸等重量級企業，如全球第六大石油商-法國TOTAL石油(SE-TTE)、全球鋰礦業巨擘(智利化工礦業公司-SQM)、全球離岸風電領導者(西班牙-Iberdrola)、全球最大氣動元件製造商(日本-SMC)，期盼藉由這次論壇的互動與交流，透析全球龍頭企業未來一年的產業脈動。

元大證券致力成為客戶最忠實的長期夥伴，在疫情延燒期間，堅守金融服務不間斷的精神，持續為客戶提供最即時的產業趨勢資訊。在2022年中之際，元大證券將於這次論壇持續提供投資人最新的投資趨勢觀點，實現「在地生活，全球理財」願景。

元大 美國

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