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今年1-5月技能檢定到檢人數及合格數都回增14.2％

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
勞退新制基金投資連創佳績，參加自提人數連2年暴量。最新數據顯示，今年新增自提勞工仍可能再破10萬人。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片 UCD匯入
勞退新制基金投資連創佳績，參加自提人數連2年暴量。最新數據顯示，今年新增自提勞工仍可能再破10萬人。此為示意圖。圖／聯合報系資料照片 UCD匯入

主計總處發布國情統計，111年1-5月到檢人數16.1萬人次，合格數9.5萬張，與上年同期比較均增14.2%，顯示今年 1-5月民眾工作生活受疫情影響已有紓緩情形；合格率58.9％則與上年同期相近。

主計總處表示，為提升職場勞工技能水準，政府自63年開辦技能檢定。依勞動部統計，近年來到檢人數及合格率呈下滑趨勢，110年更因Covid-19疫情三級警戒措施，延期辦理技能檢定，到檢人數減少近10萬人次。111年1-5月到檢人數16.1萬人次，合格數9.5萬張，與上年同期比較均增14.2%，顯示民眾工作生活受疫情影響已有紓緩情形；合格率58.9％，也與上年同期相近。

111年1-5月技能檢定合格數前三大職類群分別為職業安全衛生操作1.8萬張（占19.1%）、餐飲服務0.9萬張（占9.7%）、美容美髮0.8萬張（占8.9%），三者合占近4成；主要職類群之合格數與上年同期比較，多呈增加，其中以美容美髮增幅達91.6%最大，其次為職業安全衛生操作，增37.0%，商業服務及餐飲服務增幅亦逾1成5。

111年1-5月以丙級合格數4.7萬張，占49.4%最多，其次為單一級2.5萬張，乙級2.2萬張再次之，專精程度最高之甲級合格數僅418張（占0.4%）。再按各級別細項職類之合格數觀察，甲級以職業衛生管理最多，占38.0%；乙級及丙級分別以建築物室內裝修工程管理及美容居首，分別占10.0%及11.2%，單一級則以堆高機操作為主，占36.8%。

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