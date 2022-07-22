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110年網路犯罪發生數年減7.2％ 但洗錢年增1.6倍

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，110年網路犯罪發生數12,195件，其中以詐欺3,644件、占29.9%最多；與109年比較，以違反洗錢防制法及妨害自由各年增1.6倍及13.9%較大。

主計總處表示， 依內政部警政署統計，110年網路犯罪發生數12,195件，其中以詐欺3,644件（占29.9%）最多，餘依次為妨害名譽（信用）2,696件（占22.1%），妨害電腦使用1,405件（占11.5%）及侵害智慧財產權1,140件（占 9.4%），四者合占逾7成；與109年比較，以違反洗錢防制法及妨害自由各年增1.6倍及13.9%較大，而減幅較大者為毒品及賭博，分別年減28.7%及23.3%。

110年網路犯罪破獲數11,493件，破獲率94.2％，較109年增加6.2個百分點。就案件類別觀察，除妨害電腦使用案件因來源端追查不易，破獲率74.6%較低，其餘各類破獲率皆逾九成，其中毒品、賭博及違反洗錢防治法的破獲率均達100%。

近年網路犯罪發生數呈逐年遞減趨勢，自106年14,997件減至110年12,195件，平均年減5.0%；破獲率則逐年提升，由106年79%升至110年94.2%，提高15.2個百分點，同期間，當年破獲率則亦增加18.8個百分點。

洗錢防制法 賭博

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