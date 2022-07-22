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長天期公債殖利率高點回落 法人：布局首選高評級債券

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

聯準會密集升息，市場對經濟衰退的擔憂上升，使美國10年期公債近期不再走高，甚至一度回落至3%以下。長短天期公債表現分化，2年期與10年期公債殖利率倒掛持續，利差擴大至22年多以來新高。統一投信債券部副總陳勇徵表示，10年期公債殖利率再升破6月高點的機率不大，預期倒掛將持續，建議分批布局高評級債券。

陳勇徵說，近期能源價格回落，使通膨有望於第3季觸頂，帶動聯準會貨幣政策緊縮同步達到高峰。目前美國10年期公債已反映第3季升息預期，加上在聯準會鷹派緊縮政策下，經濟衰退疑慮上升，10年期公債殖利率再次飆破6月高點3.47%的機率不大。但由於聯準會升息循環未近尾聲，短天期公債殖利率預計仍有走高空間，使2年期與10年期公債殖利率倒掛將持續一段時間。

信用債部分，陳勇徵表示，投資等級債因評級較高，一般來說會跟隨美國10年期公債走勢，目前利差再擴大空間有限。但評級較低的高收債及新興市場債，在經濟衰退壓力下，未來利差仍可能進一步擴大。依照歷史經驗，高收債及新興市場債利差擴大，直到至聯準會緊縮政策近尾聲，甚至是停止升息時，才會出現反轉。另外，新興市場受資金流向影響大，還須等到美元由強轉弱，資金回流新興市場，新興債市才會有較明顯起色。

陳勇徵表示，債市投資人現階段布局應以高評級債券為主。尤其是美國10年期公債通常會率先反映經濟衰退，並觸頂回落，投資人可開始考慮分批布局。但評級較低的高收債及新興市場債，建議耐心等候聯準會緊縮貨幣政策尾聲，利差不再進一步擴大，再伺機尋找投資標的。

公債 聯準會 新興市場

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