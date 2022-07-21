微電能源斥資10億蓋全台首座漁電共生升壓站 25日動土

微電能源斥資10億元於台南學甲建立台灣第一個漁電共生共同升壓站(161KV, 300MW)，預訂本月25日正式動工，這不僅是全台第一個漁電共生升壓站，也將是首批與台電電網併聯運行的共同升壓站。這個升壓站的成立，將可擴大加速光電業合作併網，也成為台灣民營太陽能電廠支援輔助電網建立新的里程碑。

成立才7年時間的微電能源，挾政府推動綠能政策商機，近期快速拓展綠能規模，搶食綠能商機。去年在屏東天璣案場掛表，成為屏東最大民營發電商，持續併聯推動99MW（百萬瓦）的太陽能電廠規模；今年，台南廷捷漁電共生160MW聯貸案通過，位於先行區內的漁電共生太陽能電場，將土地利用發揮最大化效益，極具指標性意義。

推動綠能已成為全球邁向淨零碳排重要解方，政府公布的2050淨零碳排路徑，也立下再生能源須達六至七成電力占比的目標。

不過太陽能業者透露，台灣綠能推動仍面臨三重困境：再生能源發電量大幅落後預期、企業自建電廠的門檻和維運成本過高、綠電交易機制未完成；這樣的情況，對貢獻台灣GDP五成以上的中小企業，在取得RE100、綠電憑證等國際競爭力指標都有不利的影響。

微電能源總經理王愍迪接受媒體採訪表示，台灣綠能產業要突破這三大困境，需要政府、台電、發電業者、及金融業各自扮演角色通力合作，就能改善這樣的現象，將加速實現能源轉型的理想。

王愍迪表示，推動能源轉型，政府扮演主要的推進器，除了維持優惠的躉購電價、開放土地利用的方式、開放電廠增加儲能業務，以至於民間業者參與售電、開放興建共同升壓站...等措施，目的都在加速民間企業投入。

台電則應致力於新一代智慧化電網的建置，才能與民營的發電業者相互銜接，讓電力的分配與調度更為靈活迅速，也提升發電的效益。而金融業的支持也扮演關鍵的角色，任何再完美的計畫或重要的建設，若沒有強大的資金支持也很難成功；所以金融產業運用專業做好靈活的投資規劃及彈性的投資額度，降低投資門檻也方便中小企業共同參與，順利進行資金的挹注。

他強調說，微電能源觀察未來的再生能源發展，「能源數據」將會是串連電能到綠能應用的關鍵因素，微電能源的發展上，除了持續開發建置太陽能電廠的營運服務外，更將從數據技術開發作為核心，持續累積、分析、應用數據，結合資料庫、雲端計算，介接電流與金流運算，提供給電廠資產的擁有者或投資機構，協助其在融資投資的決策品質，提升整體投融資在太陽能電廠的參與；今年，在這個層面上，微電也與華陽創投達成合作，成立太陽能投資專項，推動綠能投資；另一方面，持續優化的數據核心，也將推動微電能源未來在綠電交易、ESG應用模式上更扎實的基礎。