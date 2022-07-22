台灣租賃業新史 強強聯手 日盛國際租賃與王道銀行子公司臺灣工銀租賃合併

日盛國際租賃股份有限公司於7月21日董事會通過與王道銀行子公司台灣工銀租賃合併案，並以日盛國際租賃為存續公司，合併後公司名稱為「日盛台駿國際租賃股份有限公司」，合併基準日預定為2022年12月1日，依主管機關最終核准與雙方議定時程而定。此次合併是日盛國際租賃為長期經營考量，強化股東陣容及結合雙方優勢，是台灣租賃業嶄新的里程碑。

日盛國際租賃日前董事會通過與王道銀行子公司臺灣工銀租賃合併，合併後公司名稱為「日盛台駿國際租賃股份有限公司」。 圖／日盛國際租賃提供

日盛租賃設立於1981年，服務項目以車輛分期及設備租賃為主要業務，兩岸佈署經營多年有成，在市場上具有極高規模及優勢。近年為擴大產品線，提升競爭力，積極朝向多元化企業融資業務發展，而王道銀行子公司-臺灣工銀租賃及台駿租賃亦在台灣的企金市場及中國的回租市場深耕多年，成績斐然、客源基礎穩定，希望透過本次合併，結合雙方業務領域、人才上的優勢，強化公司營運陣容及產品結構，拓展整體營收項目，市佔規模將挑戰台灣前三大，在中國台資租賃躍升至第二大。相信未來雙方能展現互補、互利，發揮最大綜效，攜手擴大佈局節能、新能源等產業，並響應政府南向政策，積極擘畫東南亞租賃市場投資，成為亞太地區卓著專業之租賃公司。

合併後將以整合雙方營運優勢作為新組織結構發展重心，期望將資源整合效益發揮至最大化，降低重複成本，提升資本效率。在員工權益方面，日盛台駿國際租賃將善盡照顧雙方員工之責，提供多元寬廣舞台，齊力參與公司成長；客戶權益部分，原定合作皆不受影響，未來還能享有更優質多元的產品與服務。

整體而言，此次合併案可加速日盛租賃布局前瞻企業發展，經濟規模及市場地位皆有顯著提升，對員工、客戶、股東及產業皆屬正向。未來，日盛租賃將持續厚植實力，以更亮眼的經營成效回饋所有利害關係人。