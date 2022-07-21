快訊

蓮池潭風帆翻覆釀2死…專家反覆看影片 落水關鍵原因曝

影／台中餐廳驚傳爆炸聲後竄濃煙 店家急疏散顧客

小確幸？傳foodpanda訂餐「突取消平台費」 官方回應了

集邦：需求續弱 液晶監視器全年出貨量1.4億台年減3.5%

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
2022全球液晶監視器出貨量。翻攝自集邦科技網站
2022全球液晶監視器出貨量。翻攝自集邦科技網站

集邦科技（TrendForce）今（21）日發布研究指出，受品牌廠持續調整庫存影響，下半年季出貨量持續下修，估2022整體液晶監視器出貨量僅為1.4億台，年減3.5%。

TrendForce統計，今年上半年全球液晶監視器（Monitor）出貨量達7,230萬台，與2021年同期相仿。受物流運輸問題影響，部分2021年第4季整機訂單遞延至今年第1季銷售，加上部分品牌對2022年展望樂觀，故在第1季便開始積極促銷衝量。儘管自第2季起俄烏戰爭、高通膨等嚴重影響歐洲消費市場需求，但商務機種需求尚有餘溫，進而填補消費市場的缺口。

展望下半年液晶監視器市場趨勢，TrendForce表示，由於商務機種訂單多數已在第2季底消化完畢，加上新訂單來速緩慢，整體商務需求動能已不如上半年。消費機種則受高通膨、美國升息等衝擊，市場消費力道持續低迷，預計第3季及第4季液晶監視器出貨量，將分別季減5.4%、2.4%，上、下半年出貨比例約51.7: 48.3。

目前缺櫃塞港情況舒緩，第2季液晶監視器整機從中國運往北美及歐洲，較第1季約減少2~3周，加上需求持續疲軟，也讓品牌廠商倉庫裡的整機庫存水位竄升，品牌為了去化手上庫存，最快的方法是減少前端面板、零組件及代工廠整機採購量，以及積極做促銷刺激銷售量。TrendForce預期，2022全年液晶監視器將達到1.4億台，年減3.5%。然品牌廠調控庫存的策略，將可能使下半年面板和代工廠迎來旺季不旺的寒冬。

美國升息

延伸閱讀

抗俄利器 美再援烏4海馬士 「可能改變俄烏戰力平衡」

日央行上調通膨預期 但一如預期維持寬鬆政策

台股高點 預期低於萬七

綠色和平：俄烏戰起 車諾比禁區輻射量達低階核廢

相關新聞

遠傳併亞太電 勞資協商零進度 工會促盡速協商別再拖

遠傳電信斥資247億元收購亞太電信，但自宣布合併迄今近5個月，亞太電信工會說，與亞太資方進行多達8次的協商，亞太卻屢以「...

8吋晶圓廠下半年將供過於求！魏哲家一席話 預示晶圓代工警訊

根據《財訊》報導，過去兩年，晶圓代工不斷漲價的歡樂派對即將散場。今年下半年，成熟製程產品開始供過於求，IC設計公司和代工廠正進行調整，為景氣寒冬做準備。

鴻海投資新紫光集團 19日已遞件給投審會

鴻海（2317）發言人巫俊毅今（21）日參加證交所主題式業績發表會，針對鴻海集團投資紫光的進度，他表示，鴻海集團投資新紫...

車用半導體二哥恩智浦 為何忙跟鴻海、英業達造生態系？

鴻海（2317）20日宣布與車用半導體大廠恩智浦（NXP）策略聯盟，8月又將宣布與英業達（2356）策略合作車載電子「S...

智邦竹北AI科技園區動工 打造創新研發與智慧製造中樞

網通大廠智邦今（21）日舉行竹北AI園區奠基典禮，以落實深耕台灣、開拓全球市場、與上下游廠商共同協作、打造全球共生體系為...

台積電攜手日商瑞穗銀 簽訂10億美元永續連結貸款

日商瑞穗銀行持續發展綠色金融，推動永續發展，攜手台灣積體電路製造股份有限公司共同簽訂10億美元永續發展連結型貸款額度(S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。