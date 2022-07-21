集邦：需求續弱 液晶監視器全年出貨量1.4億台年減3.5%

集邦科技（TrendForce）今（21）日發布研究指出，受品牌廠持續調整庫存影響，下半年季出貨量持續下修，估2022整體液晶監視器出貨量僅為1.4億台，年減3.5%。

TrendForce統計，今年上半年全球液晶監視器（Monitor）出貨量達7,230萬台，與2021年同期相仿。受物流運輸問題影響，部分2021年第4季整機訂單遞延至今年第1季銷售，加上部分品牌對2022年展望樂觀，故在第1季便開始積極促銷衝量。儘管自第2季起俄烏戰爭、高通膨等嚴重影響歐洲消費市場需求，但商務機種需求尚有餘溫，進而填補消費市場的缺口。

展望下半年液晶監視器市場趨勢，TrendForce表示，由於商務機種訂單多數已在第2季底消化完畢，加上新訂單來速緩慢，整體商務需求動能已不如上半年。消費機種則受高通膨、美國升息等衝擊，市場消費力道持續低迷，預計第3季及第4季液晶監視器出貨量，將分別季減5.4%、2.4%，上、下半年出貨比例約51.7: 48.3。

目前缺櫃塞港情況舒緩，第2季液晶監視器整機從中國運往北美及歐洲，較第1季約減少2~3周，加上需求持續疲軟，也讓品牌廠商倉庫裡的整機庫存水位竄升，品牌為了去化手上庫存，最快的方法是減少前端面板、零組件及代工廠整機採購量，以及積極做促銷刺激銷售量。TrendForce預期，2022全年液晶監視器將達到1.4億台，年減3.5%。然品牌廠調控庫存的策略，將可能使下半年面板和代工廠迎來旺季不旺的寒冬。