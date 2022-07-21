6月份台灣EPI電力景氣指數 由綠燈轉向黃紅燈

台灣綜合研究院今天發布2022年6月份台灣EPI電力景氣指數，6月份全國產業高壓以上用電量較去年同期增加1.51%，整體產業的電力景氣燈號由持平的綠燈轉向黃紅燈，主要由於去年第四季國際燃煤價格飆漲，至今燃煤價格仍維持高檔，導致汽電共生業者發電量減少，其中自用電量不足部分轉向台電購買以備生產所需，且無過剩電力賣給台電，增加台電電力的供應。

其中服務業因相對去年同期三級警戒用電量基期低，6月份用電量成長14.5%，如水電燃氣及廢棄物處理業、住宿及餐飲業等皆有三成以上用電量成長；製造業去年受影響幅度不大，今年則對未來景氣看法轉趨保守，6月份用電成長2.81%。

綜觀來看，6月份全國產業用電量呈現正成長，主因為去年服務業低基期環境與半導體業用電成長貢獻所致，其餘電子相關產業及傳統產業皆表現不盡理想。值得注意的是，半導體業用電量近半年來雖持續維持雙位數成長，但出口訂單成長動能趨緩，產業似乎已走過產業景氣循環高峰，後續應審慎評估半導體晶片砍單降價潮對經濟成長影響之力道。

預測6月份經濟成長率為3.0%，並下修5月份經濟成長率0.1個百分點為2.9%；預測第2季經濟成長率為3.1%，低於主計5月份公布之預測第2季經濟成長3.31%。