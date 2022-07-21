台電連五年蟬聯亞洲企業社會責任獎

台電連續五年榮獲亞洲企業社會責任獎肯定！被譽為亞洲評價最高的CSR大獎「亞洲企業社會責任獎」（AREA, Asia Responsible Enterprise Awards）今（21）日舉行線上頒獎，台電自全球10餘個國家，超過200個單位中脫穎而出，以淨零排放策略與孕育無數體壇國手的台電球隊，一舉斬獲「綠色領導獎」及「人力投資獎」兩項大獎。台電表示，除持續確保穩定供電外，也會積極回應國際能源轉型目標，並扎根本土體育風氣，將這份榮耀回饋社會。

亞洲企業商會2011年起舉辦亞洲企業社會責任獎，該商會長期致力於亞洲企業家精神與區域永續發展，今年共頒發綠色領導獎、健康衛生推廣獎、人力投資獎、社會公益發展獎、企業治理獎、循環經濟領袖獎及企業負責任領袖獎等7項大獎，湧入逾200家企業報名，香港、中國、新加坡、泰國等10餘個國家共逐榮耀，並於今日線上舉辦頒獎典禮。

今年台電憑藉能源轉型與淨零排放策略，從60多個企業中首度拿下「綠色領導獎」，再以球隊人才培育制度自2019年以來二度勇奪「人力投資獎」，與遠雄人壽、信義房屋等知名企業同享殊榮，也是台電2018年以來連續5年得獎，包括去年奪下「社會公益發展獎」及「循環經濟領導獎」。

其中，為達成2025年能源轉型與2050年淨零排放的政策目標，台電分別以供給端、電網端及需求端三大面向推動改革，首獲「綠色領導獎」肯定。

在供給面部分，台電配合政府「展綠、增氣、減煤、非核」目標展開能源轉型。台電近年積極發展再生能源，2020年150MW台南鹽田光電場落成啟用，2021年離岸一期風力發電工程共21部風機完成併聯，此外也推動燃氣機組更新計畫，並於今年4月與西門子能源公司簽署混氫技術MOU，兼顧穩定供電與淨零目標。在電網端，除完成台澎海纜等輸電線路建設，去年11月正式啟用的電力交易平台更導入輔助服務交易，吸引民間分散式電力資源投入電網，透過電力交易市場運作創造電力共享經濟，共同協助全國電力系統穩定。需求端部分，則藉由需量反應和節電推廣，智慧管理用電，逐步朝向電力淨零排放願景邁進。

台電自2019年以VR科技結合人才培育獲獎後，今年再獲「人力投資獎」肯定，藉由結合職場技能的球隊人才培育制度及導入社會投資報酬率（SROI），自40多個企業中異軍突起。台電2021年起導入社會投資報酬率應用，評估台電球隊在各項社會公益、公關及媒體露出創造的社會價值，進一步了解台電球隊於人才發展上的投入與產出報酬，促使公司得以更妥善地運用資源來優化球隊營運。

台電深耕體壇超過一甲子，旗下男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等6支球隊孕育無數優異選手，除在賽場上屢獲佳績外，台電更首創「球員即員工」制度，提供球員完整的職涯訓練規劃，讓賽場上奔馳的選手能在退役後順利銜接職場生活，展開褪下戰袍後的「第二人生」。

在賽場之外，球員也是公司的最佳代言人，運用活力健康的形象擔任節電與環保大使，並積極走入校園，舉辦「關懷列車」、「球類Fun電營」等公益活動，普及體育資源、推動社會運動風氣。不僅對外強化公司與球員的品牌形象，同時也對內凝聚員工的認同感及向心力，成為台電的重要資產。