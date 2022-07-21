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客運業過勞增交通風險 立委：應加強勞權

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

客運勞權問題成交通安全未爆彈！時代力量立委陳椒華21日於記者會公布「2021年違反勞基法十大事業單位」，其中多間客運業更是多次違規，更呼籲政府應跨部會合作，加強對違法事業單位執法。時代力量台北市議員候選人林泓泰指出，大眾運輸忽視過勞或加班等情況，將造成公眾交通安全的重大風險。

客運勞權未爆彈

陳椒華於記者會公布「2021年違反勞基法十大事業單位」，包括家福公司、南山人壽與多間客運物流企業。陳椒華表示，現在畢業求職旺季，在疫情與通膨衝擊下，勞動環境已經很辛苦，希望此名單能讓求職者避開「違法大戶」。

林泓泰指出，此次無論是從「違法次數」、「違法金額」來看，客運業都榜上有名。而近年客運業者受到嚴重的疫情衝擊，政府祭出相關的紓困補助，但卻造成客運業者「左手拿補助、右手繳罰款」，罰款效果微乎甚微。

他更指出，儘管勞權紀錄相當差，客運業者評鑑仍連年甲等，民眾被迫搭乘有交通安全風險的大眾運輸。

時代力量高雄市市議員參選人王浩指出，我國最主要的違法項目集中於「加班未給付加班費」、「未經同意加班」與「工時超時或沒有工時紀錄」。他指出，監改善勞權「不是每次收個罰款就結束了」，主管單位應於勞檢後持續監督，才能完善勞工權益。

勞檢三大呼籲

陳椒華提出三大呼籲，「加強對違法事業單位執法」、「跨部會合作，保障勞工權益」與「違法樣態分析」。她指出，近年勞檢次數陸續減少，但勞工現在飽受大環境衝擊，應強化加強執法，並進行長時間的樣態研究，具體找出改善勞動環境的政策方針。

勞動部職業安全衛生署科長張世傑回應表示，勞動檢查下滑的主因是考量到過往單人勞檢存在危險性，所以改為原則上由兩人共同實施勞檢，才影響到量能。目前解決方法是將專案檢查的頻率提高，加強監督高風險、違規頻率高企業。

他補充說，未來仍會持續透過專案檢查監督企業狀況，而且中央也有跨部會的合作。他舉例說，像是政府會提供給企業租稅減免、補助申請等措施，但這些申請都會參考勞動評鑑審核，不是說「只有罰款就算了」。

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