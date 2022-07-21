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美元高飛 實質匯率指數飆20年新高 日圓獨憔悴

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
美日貨幣政策背道而馳，貨幣身價走勢兩極化。路透
美日貨幣政策背道而馳，貨幣身價走勢兩極化。路透

美日貨幣政策背道而馳，貨幣身價走勢兩極化。國際清算銀行（BIS）最新公布數據顯示，相較於國際美元展翅高飛、6月實質匯率指數連四漲至127.65，飆上逾20年來的新高紀錄；日圓近期可說是「天天都便宜」，實質匯率指數跌至59.16，寫下1994年有紀錄以來的歷史新低水準。

日圓兌美元匯價跌跌不休，一度落於24年來最低，主要原因是美國聯準會日本央行的貨幣政策造成利差擴大，吸引資金流向美國。

BIS資料顯示，6月美元實質匯率指數升抵127.65，創2002年5月以來、逾20年新高，且此一趨勢，截至目前為止也尚未被扭轉。

美國聯準會官員已於過去的三次會議升息，累計升息幅度達6碼。今年3月首次升息1碼，5月升息2碼，6月升息3碼，創1994年以來幅度最大的一次。市場預料，7月即將登場的利率決策會議，跟進6月升息3碼的機率很高，又快又猛的升息幅度無人能及，進而支撐美元維持強勢格局。

相較於美國聯準會「狂」升息對抗通膨的鐵腕作風，日本央行行長黑田東彥展現全然不同的決心，以把物價漲幅推升至持續高於2%為使命，日本央行官員甚至認為，可持續通膨可能已經出現一些萌芽，需要鼓勵而不是消除，而這也是日圓匯價每況愈下、深不見底的主因。

BIS資料顯示，6月日圓實質匯率指數首度跌破60，締造BIS自1994年統計以來的歷史新低紀錄，匯銀主管認為，在日本央行沒有放棄寬鬆貨幣政策前，日圓匯價都無法落底，未來匯價仍有持續下探的風險。

日本央行 美國聯準會 升息

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