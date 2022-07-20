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因應數發部成立 NCC將調整組織架構

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
因應數發部成立，NCC將調整組織架構。記者馬瑞璿／攝影
因應數發部成立，NCC將調整組織架構。記者馬瑞璿／攝影

因應數發部成立，NCC（國家通訊傳播委員會）也將調整組織架構，未來，NCC「基礎設施與資通安全處」、「射頻與資源管理處」部份業務將會移撥給數發部，遺留下來的業務則合併設置「基礎設施處」，並將新增「網際網路傳播治理處」；NCC預計移撥61人給數發部，但因應新單位設立，也預計增員51人。

NCC內容處處長黃文哲指出，網際網路跨境、跨域，很難用高權統治來管理經營行為跟內容呈現，全世界大家談的都不是監理，而是網路治理概念，這也是新單位命名為「網際網路傳播治理處」的原因。

新增的網際網路傳播治理處，主要業務為「網路傳播治理政策制定規劃與推動」，工作內容涵蓋六面向，分別是網際網路使用者權益促進機制的規劃、網際網路傳播問責機制的推動、網際網路識讀及公民培力策進的規劃與推動、網際網路傳播治理發展趨勢及使用者行為研析調查、網際網路傳播爭議協處機制的規劃、跨域網際網路傳播治理的合作交流與協調。

黃文哲指出，未來，數位中介服務法通過後，網傳處會督導新成立的專責機構，專責機構將負責協助網際網路傳播治理政策推動；外界對於耗資25億元成立專責機構多有疑慮，對此，黃文哲也表示，內部也有討論是否改由多方捐助，會持續搜集外界意見。

根據資料，NCC目前職員編制為495人，跟數發部等單位協調後，確定移播預算員額職員59位、聘用2人，共61人，另外，NCC規劃請增員額51人，確切人數待行政院核定。

網際網路 NCC

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