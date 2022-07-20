打破「愈到年底愈暢旺」慣性 外銷訂單金額首見Q2比Q1衰退

經濟部統計處今（20）日公布6月外銷訂單表現，訂單金額為588.3億美元，創下同月新高，年增9.5%。值得一提，雖然第2季訂單金額創同季新高，但是卻較第1季呈現衰退，打破台灣外銷訂單「愈到年底愈暢旺」慣性。

統計處預估，7月外銷訂單金額為555億美元至570億美元，年增0.4%至年增3.1%，預估保守。統計處指出，累計今年上半年接單仍年增將近一成，而下半年雖是接單旺季，但因前幾年基期已高之外，再加上全球經濟呈現下行，外銷訂單全年能否持續正成長還有待觀察。

統計處今日同步公布今年第2季及上半年外銷訂單表現。第2季訂單金額為1,661.7億美元，創歷年同季新高，年增3.2%；上半年訂單金額為3,392.9億美元，拿下同期新高，年增9.5%。

而雖然今年第2季外銷訂單金額創同季新高，但相較於第1季1,731.3億美元減少4%，有史以來第一次出現第2季訂單金額比第1季少，打破「愈到年底愈暢旺」慣性。

對於6月外銷訂單比預估來得高，經濟部統計處長黃于玲說明，因為大陸封控解除後，產能、供應鏈恢復逐漸恢復，新興科技、轉型需求仍舊強勁，包括資通訊、電子產品表現都優於預期。

至於下半年表現，黃于玲說，按季節分析，一般來說第3季優於第2季，尤其今年大陸封控，導致第2季是有史以來第一次低於第1季，雖然第3季是消費備貨旺季，理應比第2季成長，但全年不安定因素多，包括通貨膨脹、俄烏戰爭、疫情反覆不定，可能會抑制成長動能。

按貨品別觀察，資訊通信及電子產品受5G、高效能運算、車用電子及網路通訊服務需求熱絡，接單成長，分別年增22.0%、11.7%；惟電視、筆電等終端產品需求疲弱，加上品牌廠進行庫存調整，面板供過於求情況加劇，價格續跌，致光學器材接單減少，年減28.4%。

傳統貨品方面，化學品因國際油價維持高檔，致部分石化產品價格仍高於上年同月，帶動接單年增18.8%，惟基本金屬因下游客戶去化庫存，及近期鋼價下跌，致接單年減13.7%，塑橡膠製品受全球經濟成長放緩，客戶購料轉趨保守，加上防疫用品需求及價格下滑，致年減11.3%，機械則因中國大陸經濟成長趨緩，廠商對設備投資保守觀望，加上歐美疫後居家修繕設備需求減緩，致年減8.3%。

統計處進一步解釋，資通訊及電子產品面臨去年高基期，如今遠距商機及宅經濟等疫情紅利逐漸衰退，導致需求難以再攻高。另外，全球市場普遍對於消費市場需求趨緩，因此科技業者較保守。

至於傳統貨品方面，傳產面臨基期因素、再加上全球經濟下行憂慮較深，導致機械、基本金屬投資稍微保守，但隨著7月各國邊境管制鬆綁、加上大陸提出刺激消費措施，所以在正反因素下，傳統貨品較不明朗。

主要訂單來源方面，外銷訂單主要接單地區方面，美國、歐洲訂單金額為186.7億美元及110.3億美元，均創下同月新高，東協訂單金額為70.2 億美元，拿下單月新高，然而中國大陸及香港外銷訂單因疫情封控尚未完全恢復，再加上經濟趨緩呈現年減14.5%，為連續三個月負成長。

據外銷訂單受查廠商對7月份接單看法，按接單金額計算之動向指數則為48.5，預期7月份整體外銷訂單金額將較6月份減少。其中，資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為45.1、51.8及41.9；基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品動向指數為39.1、42.4、44.6及43.8。