通膨疫情影響經濟？張建一樂觀預期3.7%沒問題

國內外政經情勢變數多，加深下半年經濟成長壓力，主要預測機構陸續下修今年經濟成長率預測值，台灣經濟研究院院長張建一今天表示，台灣今年經濟成長率3.7%-3.8%應該沒有問題，物價則約在3%左右，與主要國家高通膨相較，台灣是少數經濟成長率高於物價成長率的。

張建一今天出席由台北大學校友總會與台北大學經濟系系友會主辦的「台北經濟論壇」，他表示，展望2022年景氣，下半年全世界面臨壓力都很大，尤其是通膨和經濟下行壓力。

張建一說，台經院原本預估今年經濟成長率可以超過4％，在俄烏戰爭沒有發生之前，達成機率相當高；但是俄烏戰爭爆發，全球通膨，壓抑需求，歐美兩大經濟體需求減弱，台灣也因為疫情關係，確診人數上升，內需不如預期，主計總處、央行、中經院、中研院都下修經濟成長率，不過以相對其他國家來看，他認為，台灣經濟成長率3.7%-3.8%應該沒有問題。

在美國強勢升息之下，上半年美元獨強；張建一表示，一個國家貨幣是否值錢，就要看經濟表現，去年新台幣強勢升值，就是因為過去兩年台灣經濟表現，相較其他國家好很多。

現在美國因應通膨，強勢升息，推升美元強勢，新台幣和韓元等都面臨貶值壓力，但是到底貶多少，就要看國家的經濟；張建一認為，台灣經濟相對強勢，未來美元再升值，新台幣可能會貶值，但貶值幅度相對起來，不會像其他國家那麼大。