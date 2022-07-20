快訊

獨／潤泰雙雄淨值危機 尹衍樑獨家專訪：南山準備上市

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產危機

明泰投資太空科技創投Infinio 鏈接國際太空資源

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

Infinio Capital是源自美國洛杉磯的太空科技創投，今年將募集2,000萬美元的太空科技基金，投資全球與台灣大太空產業，將台灣豐厚的半導體、製造實力與太空產業接軌，助台打造際太空產業鏈。為了讓台灣接軌國際太空市場與最新技術。

自2022年1月至今，已有10間太空科技企業、10家台灣供應鏈企業加入Infinio Space Venture Studio的計畫。

國發基金副執行秘書蔡宜兼表示，很開心看到Infinio Capital來台投資，協助台灣太空科技企業與國外廠商進行技術資源的對接，加速台灣太產業的發展。未來，我們會持續關Infinio Capital等相關基金來台發展狀况，並且在適時刻，給予相關協助。

Infinio Capital管理合夥林宗亮過去曾協助台灣政府相關單位對接NASA和SpaceX，他表示，台灣擁有半導體生態鏈與精密製造、成本管理等優勢,也有完整且技術成熟的產業供應鏈，全球沒幾個家能像台灣做到品質和成本兼顧。然而,，由於韓國、印度政府投注相當國家資源於太空產業，台灣建立太空產業的黃金關鍵期變得非短暫，決勝期就在未的2至3年，而台灣需要更快認知到自己的優勢，並加速相關技術的整合。

在投資計畫方面，林宗亮也表示，Infinio Capital將運用投資帶訂單式，將國際訂單帶台灣，而訂單需求將促成供應鏈展，進一步建構新太空產業的生態系。

Infinio Capita表示，專注媒合、投資國際太空項目與台灣供鏈資源，協助台灣新創公司與預計跨入太空產業的科技公司，拓展太空市場版圖。

Infinio Capital 募資2000萬美元的太空科技基金正式啟動在台投資，第一輪到位資金已過半。

網通大廠明泰科技為Infinio Capital的首家機構投資人，明泰科技董事長黃文芳表示，明泰數十年來專注展網路通訊，近年來也布局低軌衛星網路應用，我們發現衛星技術的研發程，需要多項專業的高度投入，因此高度倚賴跨國企業合作，Infinio Capital將鏈接台灣與國際資源，是明泰參與投資的關鍵。

太空 明泰

延伸閱讀

自製衛星「獵風者」 加強颱風預報能力

第二顆MIT衛星！獵風者衛星組裝完成 明年第一季發射升空

天舟3號送貨完成 脫離空間站…「問天艙」月內發射對接

親子科學教育嘉年華園遊會 今嘉義縣太空館外熱鬧登場

相關新聞

用電破紀錄！今日13時30分尖峰用電超過4,000萬瓩

進入7月，台灣氣溫逐漸攀升，台灣今(20)日下午約13時30分尖峰用電超過4,000萬瓩，突破用電新高，最新用電已達4,...

流通商戰／統一不讓對手越雷池 買家樂福「低調慢磨」逼出好價格

統一集團宣布以290億元的價格買下台灣家樂福60%的股權，傳聞一年的交易案終於塵埃落定，此次交易之後，統一集團持續穩坐國內流通業龍頭的地位，也拉開全聯透過併購大潤發追進的差距，但台灣的流通市場中兩強競爭的格局則更為明確，量販、超市、超商業中規模較小的業者經營會愈來愈辛苦。

習近平曾喊斯里蘭卡「下個杜拜」 如今爛尾一籮筐 「大國施捨才有飯吃」台灣如何擺脫邊緣宿命

斯里蘭卡曾是中國「海上一帶一路」的重鎮，隨著貪腐政權的倒台，醒目的鬼城投資無以為繼，爛尾的基礎建設淪為一帶一路失敗的紀念碑。

GDP陸續下修不保4 王美花：內需仍增加、出口有底氣

中研院、中經院陸續下修台灣今年的經濟成長率皆在4%以下，經濟部長王美花今（20）日表示，下修是因國際局勢與全球通膨影響，...

今年經濟保四有挑戰 王美花：審慎不悲觀

國內主要經濟觀察機構均下修台灣經濟成長率，今年能否保四成為挑戰。經濟部長王美花說，下修主要是受到國際大局勢影響，台灣內需...

振興做半套？柯文哲：明公布8月起新一波振興

台北市政府提供商圈振興行銷補助，士林夜市商圈聯合會日前舉辦「士在必行」活動，宣布投入50萬元，鎖定學生族群，向周邊學校發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。