明泰投資太空科技創投Infinio 鏈接國際太空資源

Infinio Capital是源自美國洛杉磯的太空科技創投，今年將募集2,000萬美元的太空科技基金，投資全球與台灣大太空產業，將台灣豐厚的半導體、製造實力與太空產業接軌，助台打造際太空產業鏈。為了讓台灣接軌國際太空市場與最新技術。

自2022年1月至今，已有10間太空科技企業、10家台灣供應鏈企業加入Infinio Space Venture Studio的計畫。

國發基金副執行秘書蔡宜兼表示，很開心看到Infinio Capital來台投資，協助台灣太空科技企業與國外廠商進行技術資源的對接，加速台灣太產業的發展。未來，我們會持續關Infinio Capital等相關基金來台發展狀况，並且在適時刻，給予相關協助。

Infinio Capital管理合夥林宗亮過去曾協助台灣政府相關單位對接NASA和SpaceX，他表示，台灣擁有半導體生態鏈與精密製造、成本管理等優勢,也有完整且技術成熟的產業供應鏈，全球沒幾個家能像台灣做到品質和成本兼顧。然而,，由於韓國、印度政府投注相當國家資源於太空產業，台灣建立太空產業的黃金關鍵期變得非短暫，決勝期就在未的2至3年，而台灣需要更快認知到自己的優勢，並加速相關技術的整合。

在投資計畫方面，林宗亮也表示，Infinio Capital將運用投資帶訂單式，將國際訂單帶台灣，而訂單需求將促成供應鏈展，進一步建構新太空產業的生態系。

Infinio Capita表示，專注媒合、投資國際太空項目與台灣供鏈資源，協助台灣新創公司與預計跨入太空產業的科技公司，拓展太空市場版圖。

Infinio Capital 募資2000萬美元的太空科技基金正式啟動在台投資，第一輪到位資金已過半。

網通大廠明泰科技為Infinio Capital的首家機構投資人，明泰科技董事長黃文芳表示，明泰數十年來專注展網路通訊，近年來也布局低軌衛星網路應用，我們發現衛星技術的研發程，需要多項專業的高度投入，因此高度倚賴跨國企業合作，Infinio Capital將鏈接台灣與國際資源，是明泰參與投資的關鍵。