前美國防部長建議增國防預算 林伯豐：台灣不是烏克蘭
美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率團訪台，建議台灣應增加國防預算、讓男、女性都在軍隊中服役至少1年，以及強化後備軍人動員能力。三三會理事長林伯豐今（20）日在三三會例會前受訪時指出，台灣不是烏克蘭，也不可能成為烏克蘭，政府應該做的照顧人民的生命安全，而不是讓全民去當戰爭的炮灰。
林伯豐表示，台灣的強項是經濟、科技、管理及人才，應該繼續發展為全球供應鏈需求不可或缺的所在，從這個角度讓台灣發光發亮，在國防工業方面不能依賴美國，軍備也控制在美國手上，台灣人的福祉不在那裡，而是在科技。
此外，他也強調，台灣不是烏克蘭，也不可能成為烏克蘭，我們應該以台灣人的利益及考量為優先，絕對要避免戰爭的殘酷。政府應該做的照顧人民的生命安全，而不是讓全民去當戰爭的炮灰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言