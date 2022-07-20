前美國防部長建議增國防預算 林伯豐：台灣不是烏克蘭

美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率團訪台，建議台灣應增加國防預算、讓男、女性都在軍隊中服役至少1年，以及強化後備軍人動員能力。三三會理事長林伯豐今（20）日在三三會例會前受訪時指出，台灣不是烏克蘭，也不可能成為烏克蘭，政府應該做的照顧人民的生命安全，而不是讓全民去當戰爭的炮灰。

林伯豐表示，台灣的強項是經濟、科技、管理及人才，應該繼續發展為全球供應鏈需求不可或缺的所在，從這個角度讓台灣發光發亮，在國防工業方面不能依賴美國，軍備也控制在美國手上，台灣人的福祉不在那裡，而是在科技。

此外，他也強調，台灣不是烏克蘭，也不可能成為烏克蘭，我們應該以台灣人的利益及考量為優先，絕對要避免戰爭的殘酷。政府應該做的照顧人民的生命安全，而不是讓全民去當戰爭的炮灰。