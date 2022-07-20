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今年經濟保四有挑戰 王美花：審慎不悲觀

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花。記者杜建重／攝影 (資料照)
經濟部長王美花。記者杜建重／攝影 (資料照)

國內主要經濟觀察機構均下修台灣經濟成長率，今年能否保四成為挑戰。經濟部長王美花說，下修主要是受到國際大局勢影響，台灣內需隨著疫情趨緩將會持續增加，出口仍是維持正成長，認為還是審慎不悲觀。

中華經濟研究院昨（19）日公布今年第3季台灣經濟預測，由於通膨加上國內疫情衝擊到民間消費，將經濟成長率預測值下修至3.56%，認為整體經濟呈現「內外皆溫」；全年消費者物價指數CPI）的預估值，也從4月預測的2.56%，上調至3.11%

中研院18日公布2022年最新經濟成長率預測總展望，將今年經濟成長率預測從去年底預估的3.85%下修至3.52%；CPI年增率上調至3.16%；主計總處公布6月CPI年增率3.59％，是近14年新高，且今年上半年整體CPI年增率高達3.13％，遠遠高於之前預估。國內主要經濟預測機構近期均下修經濟成長率、上調消費者物價指數年增率。

王美花說，通膨是因為受到國際局勢影響導致原物料上漲，將影響到未來經濟發展。相對而言，台灣的內需反而是因為台灣的現在的疫情的趨緩，所以我們看到的情形是我們的內需其實是不斷地在增加。

出口方面，上半年數據顯示台灣電子業、資通訊、還有甚至傳統產業大部分都還是正成長，那所以這兩三年來台灣的產業的基本面是在國際上是很有底氣的，那我們對這樣的一個國際趨勢，我們會很審慎，但是我們不悲觀。

對於新南向出口表現好，但是台灣卻無法參加區域全面經濟夥伴協定（RCEP），是否會衝擊國內產業表現。王美花重申，RCEP不是一個高標準區域貿易協定，對台灣影響有限；而會受到RCEP影響的廠商早已經進行海外布局，認為反倒是刺激新南向進展。

經濟成長率 消費者物價指數 CPI

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