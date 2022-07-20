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漲電價造成營運負擔 北捷公司再批中央粗暴調漲電費

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
電價上漲，北捷公司初估一年將增加3億元的電費支出，即便北捷用盡心力拓展新事業增加盈餘，仍無法追趕上冷氣房官員大筆一揮，粗暴決定調漲電價。圖/北捷公司提供
電價上漲，北捷公司初估一年將增加3億元的電費支出，即便北捷用盡心力拓展新事業增加盈餘，仍無法追趕上冷氣房官員大筆一揮，粗暴決定調漲電價。圖/北捷公司提供

19日台北市議會交通委員會由交通局及公車業者進行工作報告，會中公車運價審議案和業者營運狀況成為關注焦點，受到疫情衝擊加上油價上漲、運量難以回升，明年恐有公車業者相繼倒閉。台北捷運公司對此心有戚戚焉，由於經濟部電價費率審議會決議調漲電價，北捷屬高壓及特高壓產業用電，漲幅高達15%，初步估計一年將增加3億元的電費支出，即便北捷用盡心力拓展新事業增加盈餘，仍無法追趕上冷氣房官員大筆一揮，粗暴決定調漲電價。

北捷公司再次呼籲中央，針對台北捷運等軌道公用事業用電大戶，應比照軌道給予車站用電優惠，畢竟，大環境用電的困境，豈是拿大眾運輸用電需求彌補就可以解決？捷運本業不賺錢，卻因服務廣大旅客，反而被納入漲價的用電大戶，公共運輸反而成為懲罰的對象，不合理的訂價策略，建議應重新檢視其合理性。

北捷攤開收支計算，今(2022)年的法定預算盈餘預估為1.18億元，半年電價調漲增加支出估計就高達1.5億，立即轉盈為虧，6,400名全體員工的努力，竟然還不夠支付調漲的電價，豈不荒謬？

另以北捷今年新興事業「南京復興站」的Metro Corner營收來看，初步估計「南京復興站」的Metro Corner一年可為北捷增加1,500萬元的收入，但是相較於調漲電價後的一年新增3億元支出，根本是杯水車薪。若再加入即將營運的忠孝復興站及台北車站的Metro Corner，三者相加估算營收金額為3,000萬元，依舊無法平衡新增電費的負擔。

台北捷運公司強調，經濟部如此粗暴決定調漲名單，為了保護旅客權益及大台北地區捷運服務水準不受影響，北捷雖咬緊牙關努力苦撐，亦率先發難，為全國軌道業爭取車站用電優惠。國內用電危機不該拿軌道業電價開刀祭旗，為了旅客的負擔、員工的權益，北捷不得不再發聲。

北捷 電價 捷運

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