三三會例會 理事長林伯豐向政府提六點建議

三三會今（20）日舉行7月例會，理事長林伯豐在致詞時向政府提出六點建言。林伯豐呼籲，政府已針對用電大戶調漲電價達15%，這是懲罰用電大戶，建議不宜再調漲電價；他也重申，提高核能發電比重至少占30%，政府應參考國際趨勢，運用新一代安全的核能技術於發展核電。

三三會今日舉行的7月例會，為疫情緩和後，停滯三個月後再次舉行的例會，本月例會並邀請臺北醫學大學／中原大學教授洪蘭以「從大腦科學看團隊合作與溝通」發表專題演講。

林伯豐今日向政府提出的六點建言包括：一，工業用電大戶貢獻經濟成長率、稅收、出口及創造就業，只針對用電大戶調漲，調幅高達15%，這是懲罰用電大戶，將影響企業投資意願，建議不宜再調漲電價。

二，建議政府重新檢討能源政策，減少燃煤、天然氣發電，提高核能發電比重至少占30%，以降低電力排碳係數，以符合淨零碳排的目標，也有利企業實踐ESG。

三，歐洲議會通過將核能列為環境永續的「綠能」，建議政府應參考國際趨勢，運用新一代安全的核能技術於發展核電，例如比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐將投資10億美元，於2030年興建345MW的核電廠。

四，主計總處公布6月CPI(消費者物價指數)年增達3.59%， PPI(生產者物價指數)年增率13.74%、WPI(躉售物價指數)年增率16.45%，均創新高。林伯豐說，電價調漲勢必造成通膨更為嚴重，政府除升息外，建議將大宗物資關稅、貨物稅、營業稅之降稅、免稅等措施延長至今年年底。

五，建議政府基本工資調漲幅度不宜超過3%，企業界傾向對公司有貢獻及資深的員工調漲實質薪資。近日電價大幅調漲，基本工資再調漲，將大幅推升物價，對產業及民生的影響也很大，應比照2021年補貼受衝擊的產業。

六，面對年輕人及低收入者購屋困難，政府應大量興建社會住宅，只租不賣，鼓勵青年創業，提供房租租金與租稅優惠。